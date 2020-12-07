Президент Египта и глава МИД Франции обсудили пути урегулирования ливийского кризиса

Париж, 7 декабря. Президент Египта Фаттах ас-Сиси обсудил пути разрешения ливийского кризиса с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лидер государства заявил, что международное сообщество должно поддержать процесс восстановления суверенитета североафриканской страны. По мнению политика, это поспособствует защите региона от иностранного вмешательства и террористических угроз.

Напомним, что ситуацию в Ливии эскалирует Турция, которая заинтересована в военном разрешении кризиса. Анкара перебрасывает в государство наемников и технику для поддержки сил Правительства национального согласия, функционеры которого состоят в запрещенных организациях.

Ле Дриан подтвердил, что Франция готова поддержать Каир в стабилизации региона. Также дипломат заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Ас-Сиси приехал в Париж 6 декабря 2020 года. В рамках его визита планируется встреча с президентом Эммануэлем Макроном, на которой политики обсудят двусторонние отношения и взаимодействие при разрешении кризиса в Ливии.