Провокации ПНС не заставят армию Хафтара нарушить перемирие в Ливии

Бенгази, 7 декабря. Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) не желает участвовать в боевых действиях из-за эскалации кризиса на территории страны.

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари опубликовал сообщение ведомства в Facebook-аккаунте. В документе говорится, что военнослужащие Халифы Хафтара не собираются нарушать режим постоянного прекращения огня, принятый в рамках женевской конференции в штаб-квартире ООН.

Однако Главное командование беспокоит мобилизация сил Правительства национального согласия (ПНС). В последнее время боевики активизировались в Триполи и Мисурате, также наблюдалась переброска иностранных наемников и техники на территорию Сирта и Аль-Джуфры.

Военачальники призвали бойцов соблюдать бдительность в связи с вероятной атакой. Также представительство ЛНА предупредило о провокациях ПНС, которые могут привести к эскалации кризиса в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 106-я бригада армии Халифы Хафтара провела крупномасштабные учения. В рамках показательных маневров бойцам антитеррористических операций удалось показать весь военный потенциал.