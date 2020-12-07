Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал практически полное отсутствие доверия россиян к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Алексею Навальному. Низкий рейтинг — маркер провальной медиакампании по повышению популярности оппозиционера с участием Запада.

ВЦИОМ опубликовал актуальные на конец ноября 2020 года данные соцопроса, посвященного измерению уровня доверия к российским общественным, политическим деятелям и оппозиционерам. В рамках опроса устанавливалось, кому граждане РФ доверят решение важных государственных вопросов. В список фигур, отношение к которым выясняли социологи, попал основатель ФБК Алексей Навальный. Опрос показал, что только 3% россиян доверяют оппозиционеру и готовы поручить ему решение важных госвопросов.

Отметим, в конце августа 2020 года Навальный был отравлен. Политологи и эксперты из разных областей оценили инцидент как провокацию и сочли, что к ней имеют отношение политические и разведывательные структуры Запада. Эксперты расходятся во мнении относительно целей провокаций, но среди часто называемых фигурируют: дискредитация РФ на международной арене, осложнение отношений России с Германией и ЕС в целом, а также повышение популярности Навального как оппозиционера через представление его жертвой. Отравление Навального сопровождалось развертыванием медиакампании в крупных российских и иностранных либеральных СМИ (Stern, Bild, NYT, DW, «Медиазона» и другими).

Однако низкий уровень доверия россиян к Навальному, зафиксированный ВЦИОМ на конец ноября, является маркером провала медиакампании по популяризации оппозиционера. Отметим, что в сентябре 2020 года рейтинг доверия к Навальному в контексте отравления основателя ФБК замерял «Левада центр» (НКО-иноагент). Данные социологического исследования показали также рейтинг доверия в три пункта. Опрос выявил, что граждане РФ в целом не верят в отравление Навального.

Напомним, в конце сентября 2020 года «Левада-центр» провел исследование об отношении россиян к Алексею Навальному и его сторонникам. По всероссийской репрезентативной выборке участие приняло 1605 человек старше 18 лет. Данные социсследования показали, что у оппозиционера вырос антирейтинг в два раза — 50% в 2020 году против 25% в 2019-м. Комментируя отношение к отравлению главы ФБК, только 8% россиян выказали сочувствие.