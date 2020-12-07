Пожизненное сенаторство для экс-президентов сбережет их опыт в интересах страны

Законопроект, дающий экс-президенту России право пожизненно занимать пост в Совете Федерации, Госдума планирует рассмотреть 8 декабря. Также президент сможет назначать 30 сенаторов, семь из которых получат пожизненный статус. Новелла направлена на исполнение принятых летом норм Конституции РФ.

О том, какие еще новшества ждут верхнюю палату парламента, читайте в материале ФАН.

Зачем давать экс-президенту пожизненное сенаторство?

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, прежде всего в новом законе нуждается российское общество, а не экс-президент. Он подчеркнул, что не исключены попытки ряда лиц «отомстить за что-то» или преследовать бывшего главу государства. Поэтому права и обязанности он будет нести в течение президентства, а бремя президентства — до конца своих дней, добавил депутат.

Действующий президент Владимир Путин 14 марта подписал закон о внесении поправок в Конституцию России. После их одобрения на общероссийском голосовании началась плодотворная работа по приведению действующих норм в соответствие. Ряд законов уже прошли парламент и подписаны президентом.

Новый законопроект предполагает включать в состав Совфеда бывшего президента. Он становится сенатором верхней палаты парламента пожизненно. Такой статус можно приобрести с момента подачи в СФ соответствующего заявления. Его следует подавать в течение трех месяцев со дня сложения полномочий. При этом у главы государства есть право отказаться.

В пятницу, 4 декабря, профильный комитет рекомендовал к принятию поправку, разрешающую экс-президентам, чей срок полномочий истек до и после принятия закона, подавать заявку на сенаторство бессрочно. Кстати, сейчас статус экс-президента в России носит только один человек — замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы не говорим о конкретных фамилиях. Мы создаем универсальную норму на годы вперед, — уточнил Крашенинников. — Человек, занимающий должность президента РФ, с его объемом знаний и опытом, конечно, сможет помочь стране при решении тех или иных вопросов».

Кого будут представлять президентские сенаторы?

Еще одной новеллой предлагается установить, что президент может назначить не более 30 представителей Российской Федерации в Совфеде. Таким образом, президентские сенаторы будут представлять в верхней палате не какие-то конкретные регионы, а целую страну. Из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Они должны иметь выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Интересно, что также устанавливаются новые требования к кандидатам в сенаторы. Так, членом верхней палаты может стать россиянин, достигший 30 лет. При этом он должен обладать безупречной репутацией, постоянно проживать в России и не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, мудрость и опыт приобретаются с годами. И в Совфед, уверен политик, должны приходить те, кто многое сделал для страны, имеет огромные заслуги перед обществом и государством.

«Невзирая на конкуренцию, от выборов к выборам побеждают те партии, которые возглавляют мудрые и опытные политики», — сказал Вячеслав Володин.

Каковы требования к пожизненным сенаторам?

Ценз оседлости для кандидатов в СФ из числа федеральных госслужащих с чином советника I класса будет убран. Соответствующее требование не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта службу в войсках Нацгвардии.

Сегодня кандидат в сенаторы обязан непрерывно прожить в регионе пять лет до своего выдвижения в сенаторы или 20 лет по совокупности. Исключения касались лишь высших офицеров и других силовиков, дипломатов, региональных и муниципальных чиновников, а также действующих парламентариев. Так, в свое время членами СФ стали экс-глава Россотрудничества Константин Косачев и бывший главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев.

Одновременно для кандидатов в сенаторы вводятся новые требования. Например, у такого кандидата не должно быть неснятых и непогашенных судимостей. Также вводятся сроки, которые должны пройти после снятия или погашения судимости, для назначения в верхнюю палату: 15 лет — для особо тяжких преступлений, 10 лет — для тяжких и 5 лет — для преступлений средней тяжести.

Кроме предусмотренной возможности назначения сенатором депутата Госдумы, избранного по партийному списку, аналогичная возможность предусматривается для депутата, избранного по одномандатному избирательному округу.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подчеркнул, что в связи с принятыми ранее поправками в Конституцию законодателю предстоит скорректировать более 80 законов, которые содержат формулировку «член Совета Федерации».

«Необходимо не только изменить формулировки или переименовать членов Совета Федерации в сенаторов. Также потребуется отработка регламентных норм, связанных с теми полномочиями и функциями, которые добавляются Совету Федерации, — пояснил парламентарий. — Нам предстоит разработать и принять целый комплекс нормативных и законодательных актов, которые нуждаются в корректировке, дополнении, расширении и конкретизации».

Какие еще привилегии получит экс-президент?

На рассмотрении Госдумы есть еще один законопроект, который напрямую касается бывших президентов. Инициативу разработали Павел Крашенинников и глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Согласно документу, экс-президент обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. Его нельзя задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу или личному досмотру. При этом экс-президента разрешается привлекать к ответственности за госизмену и другие тяжкие преступления.

Как объяснял Клишас, решение о снятии неприкосновенности будет принимать Совет Федерации исключительно на основании выдвинутого Госдумой обвинения. При этом такое обвинение нужно подтвердить Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Чем занимается верхняя палата?

Напомним, в России парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат: верхней и нижней. Совет Федерации является верхней палатой, куда входят по два представителя от каждого региона. Так, губернатор и региональный парламент выбирают сенаторов — на срок полномочий соответствующего органа.

Интересно, что глава региона фактически может предложить любого человека в качестве члена Совфеда, тогда как парламент субъекта выбирает только из своего числа. Максимальное число сенаторов — 170 человек.

Государственная дума — нижняя палата, которая избирается напрямую гражданами. Она состоит из 450 депутатов, срок полномочий которых составляет пять лет. Существенная разница между двумя палатами состоит в том, что Совфед утверждает законы, принятые Госдумой, структурируется по непартийному принципу и не может быть распущен президентом.

У российских парламентариев множество полномочий. Их можно разделить на две функции: работа в регионе и законотворчество. Ранее ФАН подробно рассказывал о работе российских законодателей, а также о том, помнят ли они о своем профессиональном празднике — Дне российского парламентаризма.

Отметим, в пятницу, 4 декабря, профильный думский комитет рекомендовал палате принять во втором чтении проект закона о пожизненном сенаторстве.