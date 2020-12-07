Египет готов помочь Ливии противостоять агрессии Турции

Каир, 7 декабря. Начальник штаба Вооруженных сил Египта Мухаммад Фарид Хиджази заявил, что поддержит Ливию в случае провокаций со стороны Турции и боевиков Правительства национального согласия.

Информированный пользователь Twitter сообщил, что Каир внимательно следит за передвижениями грузовых самолетов между Анкарой и авиабазой Аль-Ватыя в североафриканском государстве. Речь идет о переброске боеприпасов и иностранных наемников для укрепления незаконных вооруженных формирований, интегрированных в силовой блок ПНС.

«Египет знает о недавних опасных маневрах Турции в Ливии», — говорится в сообщении.

رئيس أركان الجيش #المصري : نحنا علي علم بالتحركات #التركية الاخيرة والخطيره في #ليبيا ونحن سنقف مع الشعب والجيش #الليبي ضدهم pic.twitter.com/EWhDWSn7ux — كـرامـة الـوطـن (@Krama_elwatan) December 6, 2020

Мухаммад Фарид Хиджази подчеркнул, что Каир готов оказать любую поддержку силам фельдмаршала Халифы Хафтара для противостояния агрессии со стороны республики.

Напомним, что Анкара и триполитанские «власти» планируют атаковать позиции Ливийской национальной армии на юге страны. Именно поэтому турецкие грузовые самолеты доставили на авиабазу Аль-Ватыя вооружение, а также истребители F-16.