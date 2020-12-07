Жители Турции заплатят миллионы лир за нарушение карантина

Анкара, 7 декабря. Министерство внутренних дел Турции подвело итоги соблюдения гражданами и гостями страны комендантского часа за минувшие выходные. Число нарушителей увеличилось почти втрое.

Правительство республики продолжает борьбу с распространением COVID-19. В рамках карантинных мер местным жителям и туристам запретили находиться на улице с девяти вечера до пяти утра следующего дня. В противном случае их обязывают оплатить штраф в размере 3250 лир.

Несмотря на принятые ограничения, число нарушителей значительно возросло. Если в период с 28 по 29 ноября правоохранители задержали 12 671 человека, то в минувшие выходные их количество увеличилось до 37 614.

«В общей сложности размер штрафа составил более 122 миллионов лир (1,16 миллиард рублей — прим. ФАН)», — говорится в заявлении МВД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прогулка по Стамбулу без масок обошлась туристкам из РФ в 60 тысяч рублей. Полицейские остановили девушек, пренебрегших средствами индивидуальной защиты, на самой популярной пешеходной улице Истикляль.