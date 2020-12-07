Инструктор по йоге назвал неожиданную пользу голодания

Сбалансированное и правильное питание является важным аспектом жизни человека. В интервью с ФАН инструктор по йоге и основатель общества по осознанным путешествиям Вячеслав Домовец рассказал, какие продукты помогают очищать организм.

Специалист объясняет, что стресс и питание сильно связано между собой. В том случае, если в организме есть недостаток жизненно важных микроэлементов и витаминов, то человек чувствует себя уставшим, ему хочется полежать, у него нет энергии, ему кажется, что все в его жизни плохо. По его словам, это является сигналом о проблемах в питании.

«Я рекомендую сначала сдать анализы, например, кровь на содержание жизненно важных микроэлементов и витаминов, гормонов, особенно щитовидной железы, которые способствуют накоплению этих стрессовых факторов», — рассказывает инструктор по йоге.

Он отмечает, что если в анализах был обнаружен недостаток витаминов и микроэлементов, то необходимо изменить свой рацион питания.

«Обязательно, если вы употребляете мясо, нужно съедать сырую зелень. Также рекомендую внести в свой рацион сыры, морковку, свеклу, капусту. Это очищение организма. Помимо этого, необходимо развивать у себя какие-то новые привычки питания», — рекомендует эксперт.

Вячеслав Домовец рассказал, что сейчас йоги стали часто готовить так называемые «зеленые» коктейли. Для их приготовления необходимо взять банан, много сырой зелени, ягоды, по желанию можно добавить яблоко и каких-нибудь семян по вкусу, например, лен или кунжут. Все содержимое необходимо измельчить в блендере и употреблять по утрам в качестве плотного завтрака.

«Его хватает надолго, конечно, если у вас нет никаких нарушений, ведь организм это очень сложная структура и для каждого человека есть свой рецепт тех или иных блюд, которые ему стоит есть, чтобы быть здоровым», — отмечает специалист.

Однако, по мнению инструктора по йоге, самое лучшее средство для очищения организма, борьбы со стрессом и инфекционными заболеваниями — это трех-четырех дневное голодание.