Четвертый таинственный обелиск обнаружен на Британских островах

Великобритания, 7 декабря. Новый таинственный монолит был найден на острове Уайт, у южного побережья Англии. Таким образом, это уже четвертый обелиск, найденный за последнее время, сообщает Fox News.

Местный житель, 29-летний Том Данфорд прогуливался ранним утром с собакой, когда обнаружил трехгранный металлический предмет, высота которого составляла около 3 метров, а поверхность «отражала свет».

Несколько ранее еще два монолита были обнаружены в США, а один – в Румынии.

Представитель Министерства культуры и национального наследия Румынии Роксана Жосану сообщила об обеспокоенности властей относительно возникшей фигуры. Четырехметровая изукрашенная узорами прямоугольная трапеция со скошенным верхом появилась на своем месте без какого-либо законного основания.

Английский же обелиск и американские обладают высотой 3 метра и шириной около 46 сантиметров. Ребра сварены по швам, а также, судя по всему, с помощью крепежей соединены с находящейся внутри стальной рамой.

Ранее ФАН сообщал об исчезновении первого монумента, обнаруженного в пустыне штата Юта. Власти заверили, что не убирали артефакт.

Обелиск из блестящего металла попался на глаза летчикам департамента общественной безопасности, которые облетали территорию в поисках толстоногих баранов. Высота монолита — примерно два человеческих роста.

В Сети появилось множество теорий возникновения и последующего исчезновения этих загадочных предметов: от этапа некой маркетинговой кампании до инопланетного вмешательства.

Сообщество «Самый известный художник» уже объявило о том, что это именно оно ответственно за эти монолиты, после чего предложило их изготовление на заказ по цене 45 тысяч долларов за штуку. Впрочем, не исключено, что эти люди просто захотели подзаработать на нашумевшей истории, не имея к ней никакого отношения.