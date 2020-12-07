Эксперт Домовец рассказал, как йога «смеха» помогает справиться со стрессом

Пандемия ударила по всем сферам жизни человечества. В беседе с ФАН инструктор по йоге и основатель общества по осознанным путешествиям Вячеслав Домовец объяснил, как йога помогает человеку справляться с возникающими проблемами из-за коронавируса.

«Не берусь отвечать за всю йогу, которая есть во всем мире, и за всех людей, которые ее преподают, но для меня, прежде всего, этот период времени роста и переосмысления ценностей», — рассказывает специалист.

Он отмечает, что когда у людей есть ограничения и они входят в дискомфортные состояния, необходимо уделить внимание их ответной реакции на возникшую ситуацию, например, запрета выходить из дома без необходимости и многое другое. Домовец объясняет, что эти моменты необходимо прорабатывать, обдумывать, как можно ими воспользоваться, а также обучаться, заниматься и работать над собой.

«То, что эпидемии уносят жизни людей, в принципе, это не ново и нормально. Земля чистится. Помимо вируса, который сейчас пропагандируют, есть десятки и сотни других, которые уносят гораздо больше жизней. Есть те болезни и случаи, которые тоже уносят больше жизней, но им не уделяется такое внимание, как коронавирусу. Нам действительно остается только наблюдать за тем, как разворачиваются события, и соблюдать те меры, которые мы можем предпринимать в сложившихся ситуациях», — рассуждает эксперт.

Из-за пандемии многие люди постоянно находятся в стрессовых состояниях, с которыми бороться самостоятельно очень сложно. Известно, что первым переломным моментом пандемии, как в России, так и во всем мире стал период с марта по июнь этого года.

По словам специалиста, прежде чем начать работать над стрессом, необходимо определить его природу. Он бывает разным: временным, который только бодрит человека, а есть, который переходит в дистресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм и психоэмоциональное состояние человека. Например, кто-то находится в стрессовом состоянии из-за того, что потерял работу и есть нечего, а кто-то из-за того, что приходится очень долго находиться в одном помещении с семьей.

«В йоге мы рекомендуем не бороться, а наблюдать за своим стрессом. Есть техники медитации, которые помогают расслабиться, привести в уравновешенное состояние психику, и уже более спокойными глазами, более уравновешено взглянуть на ситуацию, которая Вас привела к этому стрессу», — объясняет курский инструктор по йоге.

Домовец предлагает спокойно и без эмоций разобраться в ситуации, которая вводит человека в стрессовое состояние. По его словам, после медитаций по специальным техникам и оценки сложившихся проблем, нужно найти пути их решений, составить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, завести финансовую подушку безопасности, если вдруг уволят с работы, найти место, где можно жить и так далее.

Известно, что в йоге существует большое количество техник и упражнений, помогающих привести свое внутреннее и эмоциональное состояние в порядок. О некоторых из них рассказал инструктор по йоге Вячеслав Домовец.

1. Необходимость в самом занятии йогой даже в том случае, если Вы не посещаете групповые занятия в залах. Сейчас в онлайне можно заниматься круглосуточно. Выделите себе время и занимайтесь в «онлайне» любой йогой.

2. Йога «смеха». Есть специальные техники – Вы смеетесь по определенной технологии. У вас увеличивается выработка положительных гормонов, которые несут вам радость и какое-то наполнение, Вы очищаетесь от негативных кортизолов, которые вносят вот эти деструктивные моменты на нашу психику.

3. После йоги «смеха» также очень рекомендована гимнастика лимфатической системы, то есть прокачка лимфы. Существуют специализированные упражнения, которые стимулируют работу лимфы, а лимфа, как известно, очищает наш организм от продуктов жизнедеятельности клеток и выводит все эти негативные вещества. Чем лучше лимфа будет двигаться по телу, тем лучше мы будем очищаться, а чтобы лимфа хорошо двигалась по телу, нужно нам самим двигаться. Например, те же самые приседания, потому что в ногах очень много мышц, которые качают лимфу. Любая физическая нагрузка помогает нашей лимфе чистить организм.

4. Есть кундалини йога. Это практически «маст хэв» для тех, кто находится в депрессии, потому что там легкие упражнения, но они довольные интенсивные, и после них, помимо хорошего эффекта тренажерного зала, возникает еще огромной прилив положительных эмоций.