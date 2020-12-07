Психолог назвал «Дом-2» зеркалом современного общества

Знаменитая телестройка «Дом-2» на канале ТНТ является самым продолжительным проектом на отечественном телевидении. За время трансляции шоу критиковали все кому не лень и обвиняли в негативном влиянии на общество. Но влияет ли на самом деле проект на мышление зрителей, рассказал психолог, доктор наук, писатель Андрей Зберовский.

«На шоу идут люди из общества — какого общество, таково и шоу. Нужно понимать, не шоу формирует общество, а наоборот. Если общество само по себе отходит от каких-то норм поведения, которые были приняты, предположим, в эпоху Советского Союза, то меняется облик человека в целом. Нет такого, что люди смотрят шоу и становятся другими, нет!» — говорит психолог.

Андрей Зберовский отметил, что каждый проект отличается своей спецификой, где должны быть яркость, некая скандальность, эмоциональность. Психолог полагает, что именно это главное и самое притягательное в ток-шоу на телевидении. По мнению эксперта, в рамках проектов люди на самом деле могут строить реальные отношения, реальными могут быть также их чувства и ссоры.

Так, с постепенным изменением общепринятых норм люди начинают вести себя по-другому на телевидении. Зберовский уверен, что шоу не может разлагающе действовать на общество, как полагают многие ненавистники «Дома-2».

«Если мы завтра уберем все ток-шоу, неужели сразу получим строителей коммунизма с ярким блеском в глазах, которые не изменяют, не ссорятся, не ругаются, не пьют и не дерутся?! Конечно, такого не произойдет», — говорит специалист.

Как полагает эксперт, общество меняется, беднеет, становится более диким, жестоким. Меняются ценности, общество становится более зацикленным на деньгах, становится более конфликтным, более разобщенным по различным религиозным, культурным, национальным, образовательным критериям.

«Шоу — это просто зеркало общества, не более того», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что телепроект «Дом-2» находится под угрозой закрытия, что наверняка обрадовало актрису Настасью Самбурскую, негативно высказавшуюся о проекте, его зрителях и участниках, назвав все происходящее в шоу «днищем».