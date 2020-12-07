С самого момента официального признания породы «бенгальская кошка» эти довольно экзотические домашние питомцы привлекают к себе заслуженное внимание. Ведь для бенгалов характерны не только яркие внешние данные, но также потешность и игривость, свойственные большинству котофеев, открытый и дружелюбный характер и прекрасно развитый интеллект. С бенгальским котом смогут найти общий язык и взрослые, и дети. Особенно, если члены семьи, в которой появился бенгал, привыкли вести здоровый образ жизни и активно проводить досуг и, что немаловажно, искренне готовы позаботиться о новом домашнем любимце и взять на себя ответственность за его комфортное пребывание рядом с человеком.

Кому же лучше всего подойдет бенгальская кошка и как с ней подружиться? Как она выглядит и сколько живет? Каковы ее нрав, привычки и любимые лакомства? ФАН представляет краткую «энциклопедию» жизни представителей породы бенгал.

История возникновения породы «домашняя бенгальская кошка»

Одним из названий предшественницы современного домашнего бенгала, бенгальской дикой кошки, является леопардовая кошка. Поэтому некоторые предполагают, что своим происхождением бенгалы во многом обязаны именно леопардам. Однако в реальности бенгальские кошки не ближе к нему, чем другие домашние котофеи, хотя и принадлежат к другому роду кошек — восточным. В целом бенгальская кошка представляет собой межродовой гибрид между диким бенгалом и домашней кошкой. От своих диких предков, которыми, как мы уже выяснили, были отнюдь не леопарды, эти животные унаследовали характерную «пятнистость» и, конечно же, само название породы — бенгальская домашняя кошка. Также от предков нынешним котейкам досталась необычайно красивая сияющая шерсть.

Бенгальская кошка прошла достаточно длинный и тернистый путь к признанию стандартов породы, а выведена она была стараниями и целеустремленностью селекционера-фелинолога из Америки Джейн Милл. Дело в том, что основоположница породы издавна присматривалась к проблеме истребления уже упомянутых леопардовых кошек из дикой природы и решила, что выведение домашних кошек, сохранивших такой же окрас, смогло бы привлечь внимание общественности к этой серьезной проблеме.

Зародилась эта идея в 1961 году — во время судьбоносной поездки Джейн в Бангкок, когда к ней в руки попал крошечный малыш местной леопардовой кошки, которую было практически невозможно приручить. Дикий котенок прижился у своей новой хозяйки, а затем подросшая кроха воспроизвела потомство от обычного домашнего кота, однако личные обстоятельства не позволили Джейн завершить формирование новой породы.

Вторую и решающую попытку увековечить исчезающую леопардовую кошку в образе ее домашнего клона американка предприняла в 1980 году. В качестве «материала» для селекции выступили гибриды леопардовой кошки, а также домашние питомцы различных «модификаций» и индийский котофей золотисто-рыжего окраса, которому будущие бенгалы обязаны тем самым сиянием шерсти.

Процесс длился долго, но усилия Джейн оправдались: в 1987 году новая экзотическая порода была успешно презентована на выставке, а в 1991-м состоялось ее официальное признание. С тех пор бенгальская кошка наравне с другими представителями породистых домашних кошачьих допущена к выставкам и разведению в специализированных питомниках.

Как выглядит бенгальская кошка: описание и стандарты породы

Лишь одного беглого взгляда на бенгальца достаточно, чтобы понять, что перед вами — представитель экзотической породы. Ведь не заметить внешние отличия бенгальской кошки от «традиционной» невозможно даже в совсем нежном возрасте — в первую очередь благодаря ее необычному окрасу «под леопарда». Стоит ли говорить о том, что и подросший бенгал удостаивается самых восторженных отзывов. Но одной лишь экзотической шкурки недостаточно для того, чтобы этот красавец был признан истинным представителем породы. Ведь существуют определенные стандарты WCF, согласно которым бенгал должен быть наделен рядом характеристик.

Кот этой породы является обладателем достаточно крупного и мускулистого тела: любое фото бенгала это отлично продемонстрирует. Лапы его большие и мощные, круглые и пружинистые. При этом задние — более длинные и развитые, нежели передние. Все это позволяет животному без устали носиться по квартире, используя в качестве руля плотный средний по размеру хвост, также наделенный «леопардовыми» колечками или пятнышками.

Голова бенгала размещается на крепкой и мускулистой шее, идеально пропорциональной туловищу. Она представляет собой клин, увенчанный массивным подбородком, а подусники кота слегка утолщены, благодаря чему мордочка носителя этой породы имеет сходство с тигриной пастью. Особенно ярко это проявляется в ходе рычания или зевания. Уши кота в меру коротки и высоко посажены — круглые на кончиках и широкие в основании. Нос бенгала крупный, равномерно широкий и слегка изогнутый. И, конечно же, глаза истинного сына своих диких бенгальских предков очень и очень красивы. Они умные и глубокие, имеют миндалевидную форму и ясно-зеленый либо золотистый цвет.

Шубка у бенгальских кис мягкая и короткая и практически не подвержена линьке. Кроме того, стандарт породы предполагает немалое богатство окраса — от самого популярного пятнисто-полосатого с оттенками белого, рыжего, коричневого или серого до, собственно, пятнистого — шубка при этом золотистая, а кончик хвоста имеет черный цвет. Мраморная вариация окраса предполагает наличие «не леопардовых» пятен. Встречаются среди данной породы и так называемые «снежные барсы» — поистине королевские кошки, окрашенные в бело-серых оттенках. Цветовую палитру продолжают коты окраса «розетка на золоте или серебре», «сил-минк», угольные и даже голубые.

Завершая тему окраса бенгальских кошаков, необходимо упомянуть и о таких понятиях, как глиттер и фазинг. Фазинг (от английского слова «fuzzy» — «неопределенный») — это распространенное явление, в результате которого котята-бенгалы в возрасте одного-четырех месяцев вдруг покрываются серыми либо тускло-белыми шерстинками — так, что окрас животного выглядит как бы «размытым». Слишком сильно проявленный фазинг препятствует рассмотрению реального окраса и рисунка шубки, но, к счастью, к восьми месяцам данный эффект исчезает и красота меха возвращается в полной мере.

Глиттер — это сильно выраженное сияние шерсти бенгала, которое, равно как и фазинг, проявляется не у всех котят и не является обязательным признаком породы.

Какие габариты и вес имеют бенгалы

Бенгальский котяра обладает достаточно внушительными размерами: в холке взрослый кот 1,5-2 лет составляет приблизительно 40-41 см. При этом кошка обычно весит 3,5-5,5 кг, а кот — 5-8 кг. Впрочем, приобретая питомца-бенгала, нужно знать, что в отдельных случаях встречаются котофеи обоих полов как крупнее, так и миниатюрнее установленных значений. Но даже если ваша бенгальская кошка вдруг оказалась «слишком» габаритной, это не значит, что виновато здесь ожирение. Вероятнее всего, такая масса возникла в результате отлично развитой мускулатуры питомца, ведь в силу особенностей породы бенгалы являются весьма активными и энергичными животными, поэтому лишний вес им точно не грозит. Что же касается длины кота, то она, как правило, составляет примерно 90 см.

Особенности характера и воспитания бенгальских кошек

Мысленно взвешивая плюсы и минусы породы, следует в первую очередь понимать, что бенгальский котенок — он как ребенок: все этому шустрому пройдохе интересно, везде он норовит просочиться. Забудьте все свои прежние представления о кошках, днями напролет бездельничающих на уютном лежаке: уровень активности вашего нового друга не позволит ему долго усидеть на месте. С большой вероятностью котейка будет следовать за вами по всему дому, желая быть вовлеченным во все дела семьи, а в ответ на игнор будет серьезно обижаться. Поэтому, приобретая бенгала, планируйте хорошенько его развлекать.

Как же воспитать этого маленького озорника, способного прыгнуть на вас посреди ночи, гоняясь за воображаемой добычей? Начинать этот процесс следует как можно раньше, ведь после восьми месяцев избавлять кота от нежелательных привычек будет значительно сложнее. Вдобавок питомец будет нервничать, что непременно отразится на продолжительности его жизни. Благо бенгалы являются не только чрезвычайно умными, но и наравне с другими, не менее экзотическими абиссинскими кошками, достаточно легко поддаются как обучению «приличным манерам», так и дрессировке.

Вы удивитесь, но вашего питомца вполне можно научить ходить на задних лапах, переворачиваться по команде, приносить тапки и так далее. Не говоря уже о приучении бенгала к лотку. Команды питомец схватывает без особого труда, равно как и собака. Подобно псу, он готов отстаивать личную территорию, приносить хозяину брошенную игрушку и даже защищать его от недружелюбно настроенных, по мнению животного, людей, предметов или бытовой техники.

Игра — важный элемент развития и воспитания котика. Она поможет ему безопасно для себя и интерьера дома проявить хищнические инстинкты. Главное при этом — правильно пресекать возможные агрессивные действия малыша. И, конечно же, котейке совершенно необходимы физические нагрузки, без которых животное зачахнет.

Кот бенгальской породы — обладатель яркого характера, в котором природный интеллект хищника гармонично сочетается с мягкостью и игривостью домашнего котофея. Бенгальская кошка отлично социализирована, привязана к хозяину, верна ему, подобно собаке. Она чутко реагирует на изменение настроения и атмосферы в доме, а также прекрасно запоминает адресованные ей слова и интонацию. Эти кошки любят общество людей, они довольно разговорчивы, ласковы и дружелюбны, в том числе к другим домашним питомцам, включая собак, с которыми бенгал с удовольствием подружится.

Однако слишком тискать это животное не следует — редкая бенгальская кошка будет от этого в восторге.

«Пять минут нежности», — именно так охарактеризовала Марина Брэкстад поведение своего домашнего любимца — бенгала по кличке Феликс.

«Придет, помурчит, поластится ко мне в течение пяти минут, а затем отстраняется, в руки особо не дается, но вместе с тем и не отходит далеко, всегда рядом», — рассказала она.

Не слишком одобряют бенгальские коты и спонтанное общение с незнакомцами: для того, чтобы подружиться с гостями дома и начать им доверять, животному потребуется время.

Как лучше всего назвать бенгальского котю

Поэкспериментируйте, по очереди называя бенгальскую кошку, впервые переступившую порог вашего дома, разными заранее заготовленными именами, и проследите за ее реакцией: есть шанс, что она сама «выберет» себе кличку. Так или иначе, в составе имени желательны шипящие звуки, на которые ваш новый зверь с большой вероятностью отреагирует. Крайне желательно, чтобы кличка кота начиналась с той же буквы, что и его официальное, «паспортное» имя. И, конечно же, не следует наделять нового друга именем бывшего питомца — это считается дурной приметой, особенно если предыдущее животное пропало или умерло от болезни.

Для очаровательных бенгалочек отлично подойдут такие клички, как Лика, Фанта, Шеба, Астра, Стеша, Дося, Рыся или даже, к примеру, Шкода. Статные мальчики-бенгалы могут с гордостью носить имя Алекс, Оникс, Харли, Симба, Честер, Спотти и, конечно же, Лео — в честь дикого носителя аналогичной пятнистой шубки.

Особенности ухода за бенгальским котом

Так как бенгальская киса является короткошерстной, уход за ней требует меньше забот, чем в отношении ее лохматых собратьев. Животное и без того привыкло тщательно облизывать свой мех в ходе довольно частых сеансов «технического самообслуживания». Так что хозяину остается лишь пару раз в неделю вычесать шерсть котейки с помощью мягкой щетки из резины. Исключение составляет период линьки, в который расчесывать питомца можно чаще.

Подстригать коготки котику нужно примерно два раза в месяц. С той же периодичностью следует очищать ушки, используя при этом слегка увлажненный ватный диск. А вот зубы питомцу рекомендовано чистить гораздо чаще — один раз в неделю. Допускается и редкое мытье кошки. Для этого предназначены особые кошачьи шампуни. Желательно обеспечить бенгалу доступ к воде, ведь стремление этих кошек резвиться в ней и ловить рыбу заложено самой природой, поэтому даже обычное плавание в городской ванне доставит животному немалое удовольствие: они даже могут принять душ вместе с вами.

Как и чем кормить бенгала

Кормление потомка леопардовой кошки производится в соответствии со специальным графиком прикорма, а также согласно наставлениям специалистов. Если питание полноценное, малыш стремительно превращается в крепкого и здорового кота. Важно, чтобы в рационе бенгала присутствовало достаточное количество белка — особенно это касается крупных подвижных и кастрированных котеек. Так или иначе, примерно 90% меню должны составлять мясо и рыба, а также субпродукты, молочные продукты, включая творог, витамины, минералы и полинасыщенные типы кислот. Бенгальская киса не откажется от сырого мяса кролика и маложирных сливок, а также овощей — помидоров, моркови и так далее. А вот сырые субпродукты лучше заменить отварной морской рыбкой.

Бенгальские кошачьи крайне восприимчивы к некачественной еде, вот почему ваш питомец должен получать только отборный корм и не застоявшуюся воду во избежание жидкого стула и проблем со стороны здоровья.

Можно также перевести кота-бенгала и на сухой корм. Правда, «правило наивысшего качества» должно работать и здесь: желательно, чтобы популярные хрустящие «печеньки» были не просто премиум, а супер-премиум класса.

Особенности здоровья бенгальской породы кошек

Прекрасные показатели здоровья бенгала — результат успешной селекционной работы в сочетании с природным иммунитетом диких красавцев, взятых за основу этой породы. Однако не обошлось и без определенных заболеваний генетического характера, которые, к счастью, можно успешно вылечить или избежать в большинстве случаев.

Так, например, одно из наиболее характерных явлений — сухой нос, присутствующий у бенгалят в возрасте до года. Из-за чрезмерной сухости носик малыша порой покрывается трещинами и коркой. Для здоровья это не опасно, однако лучше все же обратиться к ветеринару и пролечить носовую поверхность, чтобы существующая проблема не переросла в язвенное поражение носа.

Более серьезные генетические проблемы — это гипертрофическая кардиомиопатия, которая, впрочем, при должном наблюдении, регулярном тестировании и хорошем уходе позволит кошке прожить долгую счастливую жизнь. А также синдром плоской грудной клетки, представляющий собой более серьезную угрозу для выживаемости. К счастью, отсутствие близкородственных скрещиваний и приема антибиотиков беременной кошкой сведет к нулю возникновение и озвученных проблем у потомства.

Котиков-бенгалов необходимо вовремя вакцинировать — в соответствии с установленным графиком, в возрасте от восьми недель. Перед каждой прививкой требуется ветеринарный осмотр животного. Если вы желаете, чтобы питомец приносил потомство, потребуется помощь специалиста, ведь в противном случае даже удачная вязка не гарантирует рождения полноценных котят. При желании стерилизовать животное нужно не пропустить начало его полового созревания.

Отвечая на вопрос, сколько живут бенгальские кошки, можно сказать, что средняя продолжительность их жизни составляет от 12 до 15 лет, однако под присмотром внимательных и заботливых хозяев бенгал вполне может достигнуть и 16-летия, пребывая при этом в добром здравии.

Как купить бенгальского котенка и какова его стоимость

На территории России существует немало питомников, в которых можно приобрести котенка бенгала. Однако несмотря на достаточно широкое распространение породы, сэкономить на ней вряд ли получится — если, конечно, вы хотите стать обладателем действительно породистого животного.

Перед приобретением следует узнать как можно более полную информацию о будущем питомце: его родословную, особенности характера, общие интересные факты о породе, тонкости взаимодействия человека и бенгала. Что же касается цены бенгальского котика — следует знать, что эта порода входит в топ самых дорогих. В нашей стране стоимость животного составляет от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

Это обусловлено прежде всего сложностями с разведением бенгалов. Первое поколение котят-самцов остается бесплодным, при этом их сестричек скрещивают с полноценными представителями породы, после чего получают второе поколение, большая часть самцов которого также является бесплодными. В третьем поколении бесплодием уже страдает меньшая часть самцов, но лишь в четвертом котята считаются полноценными представителями породы. Теперь вы знаете практически все об этой великолепной пятнистой кисе: хотя для того, чтобы принять решение — стоит ли оживить ею ваш дом в ближайшем будущем.