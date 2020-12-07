Топ-15 фильмов про Новый год и Рождество

Декабрь — самый волшебный и одновременно напряженный предпраздничный месяц. В это время начинают подводить итоги уходящего года, стремительно, впопыхах доделывать неоконченные дела и верить в чудеса. ФАН представляет подборку новогодних и рождественских фильмов, которые позволят расслабиться, отдохнуть и почувствовать атмосферу приближающихся новогодних праздников.

Неспящие в Сиэтле

Этот добрый фильм дарит атмосферу чуда, тепла и уюта, чего так не хватает в первые декабрьские дни, когда праздник и каникулы уже близко, но перед этим нужно попытаться выжить от навалившихся обязанностей. По сюжету, маленький мальчик ищет новую маму и жену для своего отца-вдовца, которого сыграл Том Хэнкс. Поздней ночью на радио транслируют просьбу отчаявшегося ребенка. Тысячи женщин откликаются на объявление, но только одна из них, находящаяся на далеком расстоянии от семейства, действительно предназначена им судьбой. Смогут ли герои преодолеть все препятствия и воссоединиться?

Чудо на 34-й улице

Невероятно трепетный и очаровательный фильм, рассказывающий о маленькой девочке, которая накануне Рождества попросила у Санта-Клауса не новые игрушки, а особенные подарки — папу, младшего братика и новый дом. После встречи с Сантой в жизни девочки происходят необъяснимые чудеса. Она верит, что добрый волшебник подарит ей все, о чем она так долго мечтала.

Подарок на Рождество

Очаровательное кино с брутальным Арнольдом Шварценеггером, исполняющим роль непутевого и вечно занятого, но любящего папы. На Рождество отец обещает своему сыну популярную суперигрушку — робота Турбомена, но, как обычно, вспоминает о своем обещании за несколько дней до праздника. В последний день перед Рождеством отец начинает лихорадочную охоту за желанным для ребенка подарком, но желающих заполучить чудо-игрушку слишком много.

Рождество с неудачниками

Забавная и сентиментальная, но вместе с тем поучительная комедия в лучших новогодних и рождественских традициях. В центре сюжета — семья-неудачников, у которой даже подготовка к главному празднику года проходит с нелепыми приключениями. Членов семьи настолько замучили сплошные неприятности, что они приняли кардинальное решение — игнорировать Рождество! Но попытка убежать от праздника вызывает последствия, какие им даже не снились.

Крампус

Если вы устали от милых романтических фильмов на Новый год, то рождественская хоррор-сказка «Крампус» — отличная альтернатива. Согласно австрийскому фольклору, Крампус — это козлоподобное мифическое существо, своего рода антипод Санта-Клауса, который приходит к непослушным детям в Рождество и наказывает их за плохое поведение. По сюжету, добрый и наивный мальчик Макс, верящий в Санту всем сердцем, разочаровывается в Рождестве, загадывает страшное и неосторожное желание, за что будет наказан.

Привет семье

Романтическая новогодняя мелодрама с Сарой Джессикой Паркер придется по вкусу прекрасной половине человечества. Супруги с пятью детьми отмечают зимние праздники, и все бы ничего, но их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту — красивую и успешную девушку. Семья по неизвестным причинам оказывается категорически против этого союза. Сможет ли молодой человек переубедить несогласных родителей?

Крепкий орешек 1 и 2

Классический, единственный в своем роде новогодний боевик с неподражаемым Брюсом Уиллисом, влюбившим в себя как женщин, так и мужчин по всему миру. Полицейский Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес к своей любимой жене, но рождественский прием моментально превращается в кровавую бойню.

Ноэль

Прекрасные Пенелопа Крус и Пол Уокер в немного грустной, но светлой драме, доказывающей, что чудеса в нашей жизни гораздо ближе, чем кажется. Действия фильма, овеянные духом Рождества, разворачиваются одновременно в США и Канаде. Фильм рассказывает об отчаявшихся людях, ждущих, что в одночасье их жизнь кардинально изменится, но им необходимо учесть, что вполне обыденные вещи тоже пропитаны чудесами. Кино говорит всем нам, что даже в самые сложные времена не должно быть места унынию и никогда не поздно менять что-то в своей жизни.

Тариф Новогодний

За просмотром яркого и оригинального российского фильма о новогоднем чуде с прекрасной актрисой Валерией Ланской вы точно прочувствуете атмосферу приближающегося Нового года. Волшебный телефон, купленный у Деда Мороза, сводит девушку с молодым человеком из будущего и дарит им искреннюю любовь, которая, согласно сказкам, должна преодолеть все тягостные испытания.

Новогодний ремонт

Еще одна относительно свежая российская кинокартина про Новый год. В центре комедии — Марго, которая во что бы то ни стало должна сделать ремонт к приезду дочери и мамы. Задача выполнимая, если бы не одно но: через несколько дней наступит Новый год, а до приезда родственников остается всего 24 часа. В попытке найти решение, женщина случайно отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. С этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья — учитель-еврей, армянин — владелец ресторана и даже российский депутат.

Один дома 1 и 2

Нестареющая, культовая и, казалось бы, просмотренная до дыр классика об очаровательном мальчике-озорнике в исполнении давно уже взрослого Маколея Калкина. Лучшая новогодняя комедия для создания праздничного настроения. В первой части семья МакКалистеров отправляется в рождественское путешествие по Европе, в суматохе забыв про маленького члена семьи — Кевина. Во второй части развитый не по годам мальчик остается один на один с кровожадным Нью-Йорком и со старыми добрыми недоброжелателями — «мокрыми бандитами». Новый год чувствуется с одного только взгляда на обложку этого фильма.

Гринч – похититель Рождества

В основу сюжета комедийного фэнтези легла книга известного американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза. Действие фильма разворачивается в сказочном городке Ктоград, жители которого обожают Рождество и каждый год ждут его с нетерпением. Один только Гринч, разочаровавшийся в празднике, является ярым его противником. Когда ненависть к Рождеству достигла апогея, зеленый и волосатый человечек захотел украсть его у всех жителей городка и покончить с праздником раз и навсегда. Роль нелюдимого Гринча исполнил комик Джим Керри.

Гарри Поттер

Кто не знает волшебника-чародея с круглыми очками и шрамом на лбу? Сообразительный мальчик, сражающийся со злыми силами, уже давно стал одним из символов Нового года. На время Рождества в чарующем Хогвартсе объявляются рождественские каникулы, а студенты в это время обычно отправляются домой, но только не сирота Гарри. Мантия-невидимка и знаменитый свитер Уизли — самые известные подарки, полученные Поттером в Рождество.

Дневник Бриджет Джонс

Классическая комедия о тридцатилетней взбалмошной Бриджет в исполнении Рене Зеллвегер, мечтающей о стройной фигуре, крепкой любви и красавчике-принце в лице неотразимого начальника. Героиня настроена серьезно. Она даже заводит дневник, в котором будет фиксировать все свои победы на пути к намеченным целям. Правда, вместо обаятельного босса Джонс получит кого-то другого — скромного чудака Макса в рождественском свитере с оленями.

Семьянин

Теплый семейный фильм с Николасом Кейджем и Теей Леони, демонстрирующий, что самое главное и ценное в жизни — это семья и родные, любящие тебя люди. Богатый бизнесмен, зацикленный на деньгах и проектах, ради карьеры оставляет свою девушку. Через десять лет накануне Рождества герой попадает в другую реальность, где бывшая любовь превращается в его красавицу-жену, с которой они воспитывают двух детей и собаку, перебиваясь с зарплаты до зарплаты и откладывая деньги наследникам на колледж. Герою необходимо многое уяснить и определиться в жизни.