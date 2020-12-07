Эксперт рассказал о важных моментах в покупке Турцией российских С-400

Весь мир увидел, что Россия качественно и в полном объеме осуществила поставки Турции С-400 в сроки, установленные контрактом. Об этом в комментарии ФАН сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Турция полностью расплатилась

Турция полностью расплатилась за поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, контракт на поставку Турции С-400 полностью выполнен. Все закупленные турецким руководством системы противовоздушной обороны отгружены, средства за них получены российской стороной.

Агрессивная политика Турции

Как отметил Владимир Соловейчик, то, что Анкара относительно быстро полностью расплатилась, — хороший знак.

«От такого персонажа, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, можно ожидать чего угодно. В том числе и невыполнения взятых на себя ранее обязательств, как это не раз бывало в ходе операций российской армии в Сирии. Хотелось бы, чтобы поставленные в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400 никогда не были бы применены против нашей страны и наших союзников, против наших самолетов, не привели бы к гибели наших соотечественников», — пояснил Владимир Соловейчик.

Он напомнил агрессивную политику Турции на Кавказе, ее направленность против интересов РФ и ее союзников по ОДКБ. По его мнению, Анкара в ущерб России стремится расширить влияние Турции на среднеазиатские дела. Соловейчик также напомнил об отказе Эрдогана признать итоги крымского референдума 2014 года и его заигрывании с украинскими националистами, которые стоят у власти в Киеве.

«Хотелось бы, чтобы впредь все эти факторы учитывались при принятии решений о продаже оружия Эрдогану — как потенциальному агрессору. Разумеется, за все товары, работы и услуги, которые российская сторона поставляет в Турцию, правящий там режим должен платить наличными — без отсрочек и привлечения российских кредитов. Наша страна ни в коем случае не должна кредитовать тех, кто состоит в агрессивном блоке НАТО, как Турецкая Республика, тех, кто ведет антироссийскую политику в Сирии, на Кавказе, в Средней Азии, кто не признает итогов свободного волеизъявления наших соотечественников в Крыму», — добавил Владимир Соловейчик.

Также аналитик отметил, что Россия еще сильнее закрепила высокий статус российского вооружения. Результаты работы отечественных предприятий ВПК стали интереснее для прочих стран. Видно, что Россия качественно и в полном объеме осуществила поставки С-400 в сроки, установленные контрактом. Это важно для дальнейших сделок по продаже отечественных вооружений за рубеж.

Решение Турции о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между республикой и ее партнерами по Североатлантическому альянсу.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.