Актер Макконахи рассказал о лицемерии Голливуда, высмеивающего рабочий класс

Американский актер Мэтью Макконахи подтвердил пренебрежительное отношение к рядовым жителям США в голливудском сообществе, а также отметил преобладание левых либеральных настроений в отрасли. Соответствующие заявления кинозвезда сделал в подкасте Рассела Брэнда «Under the Skin», сообщает Fox News.

На вопрос ведущего о том, замечает ли актер осуждение и критику в сторону простых «рабочих людей» в Голливуде при обсуждении политики, тот ответил: «Абсолютно».

«Многие здесь совершенно покровительственны и высокомерны в отношении других 50 процентов», — сказал Макконахи ведущему.

Он также отметил, что множество либералов, высмеивающих отказ некоторых консерваторов принять победу Джо Байдена, четыре года назад отказывались верить в избрание ныне действующего президента США.

«Я уверен, что Вы наблюдали это в нашей отрасли — когда Трамп был избран четыре года назад, они отрицали, что это было реально», — сказал Макконахи.

Далее актер предположил, что либералы будут лицемерно настаивать на том, чтобы республиканцы приняли победу кандидата от демократов.

Ранее русский эмигрант объяснил, почему гражданская война в США вполне реальна. Он отметил, что общая атмосфера в стране сейчас накалена, а народ разделился на два противоположных лагеря. И если лет пять назад ни о каком внутреннем противостоянии и подумать было нельзя, то сейчас оно кажется вполне реальным.

Некоторое время назад ФАН рассказывал, что Макконахи получил свой аттестат лишь через 31 год после окончания школы. Согласно правилам, выпускникам на торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного заведения, обычно вручают только обложку от аттестата, а за самим документом бывшие школьники должны прийти позднее.

По словам представителя старшей школы в Лонгвью, актер, который поступил по окончании учебного заведения в Техасский университет в Остине, так и не забрал свой аттестат.