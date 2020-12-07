Пенсильвания, 7 декабря. Судья Верховного суда США Сэмюэл Алито сократил срок, за который чиновники Пенсильвании должны ответить на иск республиканцев о подтасовке результатов президентских выборов, перенеся дедлайн с вечера среды на утро вторника, 8 декабря. При сохранении предыдущего последнего срока Конгресс не смог бы поменять ни одного из выборщиков, установленных штатом. Об этом сообщает Washington Examiner.

Республиканцы обратились в Верховный суд с просьбой отменить закон Пенсильвании о голосовании по почте. Сторонники Дональда Трампа Майк Келли и Шон Парнелл утверждают, что положение, также известное как «Акт 77», нарушает конституцию штата и федеральную конституцию, разрешая массовое голосование удаленно по желанию, а не по необходимости.

Закон позволяет избирателям отправлять свои бюллетени по почте за 50 дней до выборов без объяснения причин. В прошлом месяце подобным образом свои голоса отдали более 2,5 миллиона жителей Пенсильвании, что составляет свыше трети от общего числа проголосовавших.

Верховный суд штата отклонил иск, что побудило республиканцев подать апелляцию в Верховный суд США. Решение судьи означает, что в случае удовлетворения прошения сторонников Трампа у штата будет один день для обновления состава выборщиков, Коллегия которых будет созвана 14 декабря.

В начале декабря полковник и эксперт в области кибербезопасности Фил Уолдрон выступил в Законодательном собрании Аризоны с доказательствами фальсификаций, осуществленных демократами в ходе минувших президентских выборов. Он предъявил факты, из которых следует, что системы подсчета голосов Dominion Voting Systems вопреки запретам были подключены к Интернету во время избирательного процесса. Как показывает распечатка трафика, они обменивались пакетами данных с серверами, расположенными на севере Германии.