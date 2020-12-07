Более половины частных аптек в Дагестане не участвуют в системе маркировки лекарств

Махачкала, 7 декабря. Более половины работающих на территории Дагестана частных аптек не участвуют в системе маркировки лекарственных средств. Однако это не приведет к срыву доставки препаратов до пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в домашних условиях, уверяет Минздрав республики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех больных COVID-19 в стране на амбулаторном лечении бесплатными лекарствами. На эти цели Дагестану было выделено 117 миллионов рублей.

Как рассказал журналистам врио первого вице-премьера республики Анатолий Карибов, эти средства получены и почти в полном объеме законтрактованы. Эти препараты должны будут поставляться через аптечные организации. Однако, как пояснил зампред регионального правительства, для этого аптеки должны участвовать в системе маркировки, то есть должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП).

Согласно озвученной Карибовым информации, в системе зарегистрированы только 45% частных аптек, функционирующих на территории республики, что может вызывать проблемы при поставках лекарств до больных в отдаленных населенных пунктах.

«Скажем, у нас есть 30 аптек, в десяти из них есть лекарства, в остальных их нет. Почему? Потому, что они не зарегистрированы. Они не могут получить эти лекарства, они со штрих-кодом, они кодированы, таким аптекам их просто не могут передать. Поэтому мы сейчас усилили работу, контроль. Сейчас до 45% всех аптек имеют регистрацию, и эта работа продолжается», – рассказал вице-премьер.

По словам Карибова, в Дагестане лицензии на работу имеют около 400 аптек вместе с дочерними предприятиями.

«Благодаря совместным усилиям с Росздравнадзором процент зарегистрированных аптек в регионе увеличился. Эту работу необходимо продолжить во взаимодействии с другими службами, чтобы сети могли продавать лекарства даже в самые отдаленные села. Наши аптеки должны быть зарегистрированы», – подчеркнул он.

В республиканском Минздраве ФАН сообщили, что не ожидают срывов поставок лекарственных препаратов больным с коронавирусом, проходящим лечение на дому. В системе маркировки лекарств участвуют абсолютно все государственные аптеки, возможностей которых должно быть достаточно, объяснили в министерстве.

«Государственные аптеки зарегистрированы в системе маркировки препаратов на 100%. Частных аптек, видимо, пока 45%. Это не означает, что они работают нелегально, у них имеется лицензия, им нужно зарегистрироваться в системе. При этом все госаптеки зарегистрированы, срывов (с поставками лекарств – Прим. ФАН) не должно быть», – заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте территориального органа Росздравнадзора, в период с 23 по 27 ноября в Дагестане ведомством выявлены факты отсутствия регистрации в системе маркировки ряда юридических лиц, по которым выдано 359 предостережений аптекам.

«В связи с выявлением фактов отсутствия регистрации юридических лиц в ФГИС МДЛП, всего выдано 891 предостережение. Из них в отношении аптечных учреждений 359, в отношении медицинских учреждений 532 предостережения», – говорится в отчете надзорного органа.

С июля в России для маркировки лекарств используется система МДЛП. Она дополняет госрегистрацию и экспертизу препаратов, позволяя отслеживать их оборот от производителя до конечного потребителя.