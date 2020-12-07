Эксперты поддерживают идею упрощения подачи налоговых деклараций.

Москва, 7 декабря. Многие вопросы, которые требуют присутствия человека в госструктуре, — прошлый век. Так идею упрощения подачи налоговых деклараций ФАН прокомментировал старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия РФ рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс. Поправки направлены на сокращение объема документов при оформлении вычетов НДФЛ. Вместо сбора многочисленных справок впредь достаточно будет лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по кредитам, а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом. В случае принятия поправок исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Все сделает автоматизированная система обработки. Она будет получать данные из налоговой и других источников.

Принятие закона не только облегчит жизнь россиян, но и снизит издержки банков за счет перехода в онлайн-режим. Многочисленные бумажные носители могут навсегда уйти в прошлое. Эксперты видят в этом только плюсы, в их числе и старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар.

«Я, конечно, вижу плюсы. Мне кажется, в эпоху, когда уже все можно купить, заказать через Интернет, оплатить, поехать в любую точку мира и так далее, многие вопросы, которые требуют присутствия человека в госструктуре, — это, конечно же уже прошлый век», — заявил эксперт.

Проект уже назвали логическим продолжением цифровизации налоговой сферы. Единственный минус тотальной цифровизации, по мнению Бориса Пивовара, — сбои, которые могут возникнуть в системе из-за повышенной нагрузки.

«В целом в России существует система государственных услуг — и федеральных, и региональных. Где-то работают лучше, где-то — хуже. Но если к этому не идти, то никогда этот вопрос и не решить. Я думаю, что хуже не будет. Думаю, что пока будут функции дублироваться для того, чтобы сохранялись все данные на электронных и печатных носителях, чтобы был выбор у человека, чем воспользоваться. Но то, что система выдержит, я не сомневаюсь, с учетом тех ресурсов, которые вкладываются в нее в России», — резюмировал Пивовар.

В случае принятия поправок, упрощенная система подачи деклараций начнет действовать с 1 января 2021 года.