Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске могут достроить с помощью частного инвестора

Южно-Сахалинск, 7 декабря. Следует привлечь частного инвестора для того, чтобы достроить новый аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает корреспондент ФАН.

«Мы обсудили с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, что для достройки необходимо привлекать частного инвестора. Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен и для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости — то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов», — сказал он во время рабочей поездки в Сахалинскую область.

Нынешнее здание аэровокзала сегодня не подлежит реконструкции, так как не отвечает требованиям строительных норм. Для постройки нового здания была определена стоимость в размере 6,7 млрд рублей.

Финансирование осуществлялось за счет бюджета региона. Строительство стартовало в 2017 году, однако затем понадобились корректировка проектной документации и дополнительное финансирование.

Затем обнаружились недочеты проекта, которые не учитывали весь объем металла, возник вопрос по использованию материала корейского производства. Сахалинская область заключила договор с НИЦ «Строительство», чтобы провести обследование технического состояния здания.

Как объяснил Трутнев, подрядчик, не соблюдая условия проекта, закупил металл за границей, что подняло стоимость почти на 40%. При этом здание должны были сдать 1 ноября 2020 года. На данный момент объект находится в стадии консервации. В случае определения источников финансирования аэровокзальный комплекс можно достроить за 1,5 года.