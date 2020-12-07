Психолог рассказала, сколько дней нужно в новогодних выходных

Затяжные новогодние выходные в январе — это не отдых, а пауза, в которой люди вынуждены чем-то себя занимать, и далеко не всегда находят полезные занятия. Это приводит к отравлению алкоголем и травмам. Об этом заявила психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН.

Эксперт поддерживает призыв академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко отказаться от длинных новогодних выходных.

«Это не отдых, а пауза, в которой люди вынуждены чем-то себя занимать. К сожалению, часто они находят не самые лучше занятия», — сказала Марианна Абравитова.

По ее словам, с одной стороны, у многих людей отсутствует культура отдыха. В то же время, отметила собеседница, во многих уголках страны нет ничего, кроме магазина с алкоголем, что приводит к чрезмерному употреблению спиртного от безделья.

Кроме того, психолог сообщила, что лучше всего сократить продолжительность новогодних выходных до пяти дней. По ее словам, этого времени абсолютно достаточно для полноценного отдыха.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что необходимо отказаться от длинных новогодних выходных. Он сообщил, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, когда учащаются отравления от передозировки алкоголем или суррогатов. Растет и число травм, полученных в пьяном виде. Кроме того, длинные новогодние каникулы плохо отражаются на экономике страны. По мнению академика, достаточно выходного дня 31 декабря.