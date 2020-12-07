Три миллиарда животных: опубликован доклад об уроне от минувших пожаров в Австралии

Канберра, 7 декабря. Свыше 60 тысяч коал погибли в ходе обширных пожаров, охвативших Австралию в период с сентября 2019 года по январь 2020. Всемирный фонд дикой природы опубликовал в понедельник отчет, в котором приведены оценки урона, нанесенного биосфере континента стихией. Об этом сообщает Al Jazeera.

Более 41 тысячи этих животных сгорели или задохнулись на острове Кенгуру, еще 11 тысяч – в штате Виктория. В Новом Южном Уэльсе и в Квинсленде погибло 8 тысяч и 900 сумчатых соответственно.

Коалы, которые обычно проводят большую часть своего времени на деревьях, пострадали от травм при падении, вдыхания дыма, теплового стресса, обезвоживания — говорится в докладе.

Множество животных погибло от сокращения кормовой базы и ужесточения конкуренции за пищу в уцелевших лесах.

Бушевавшее почти полгода пламя охватило более 24 миллионов гектаров земли и унесло жизни 33 человек. При этом было уничтожено около 143 миллионов млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 181 миллион птиц и 51 миллион амфибий.

На пути огня оказались и 50 миллионов местных грызунов, почти 40 миллионов опоссумов и летяг, 5 миллионов кенгуру и валлаби, 5 миллионов летучих мышей, 1,1 миллиона вомбатов, 114 тысяч ехидн и 5 тысяч динго.

Ничего подобного не было зафиксировано за всю историю наблюдений, хотя лесные пожары в Австралии, как и по всему миру, происходят время от времени. Спутниковые снимки горящего материка свидетельствуют о том, что выгорела большая часть лесов на континенте, центральная часть которого почти вся представляет из себя пустыню.

Ранее пожарный с 30-летним стажем Михаил Сафроненко объяснял, что участившиеся лесные пожары связаны с глобальным изменением климата. При этом огромный урон, нанесенный австралийской территории огненной стихией, объясняется падением уровня волонтерства. Эта тенденция, по словам специалиста, фиксируется во многих странах.