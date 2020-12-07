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Экономика

Экономист рассказала, как скоро доллар будет стоить 60 рублей

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Экономист рассказала, как скоро доллар будет стоить 60 рублей

До конца текущего года мощного укрепления рубля не произойдет, но в следующем году отечественная валюта может удивить. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рост доллара и евро

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,29% — до отметки в 74,2675 рубля, курс евро прибавил 0,22%, достигая 89,9975 рубля. Об этом свидетельствуют утренние данные торговой площадки.

К 10:11 по московскому времени курс доллара ускорил рост до 0,37% и находился на уровне 74,33 рубля, курс евро торговался на уровне 90,12 (+0,36%).

Экономист рассказала, как скоро доллар будет стоить 60 рублей

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи опустился на 0,18%. Он достигнул 3179,14 пункта, а индекс РТС — на 0,38% — до 1352,22 пункта.

Предпосылки укрепления рубля

Как отметила Наталья Мильчакова, укрепление рубля до 62 и даже до 60 рублей будет возможно, но только в 2021 году. Скорее всего, во втором полугодии, считает эксперт.

«До конца текущего года такого мощного укрепления не произойдет. В следующем году укрепление рубля на 18–20% от текущих уровней будет вполне возможно при цене на нефть не ниже 50 долларов за баррель, восстановлении роста мировой и российской экономики и прекращении пандемии хотя бы в таких огромных масштабах», — пояснила Наталья Мильчакова.

Экономист рассказала, как скоро доллар будет стоить 60 рублей

По ее мнению, некоторые предпосылки к укреплению рубля заметны уже сегодня. Например, начало массовой вакцинации от пандемии коронавируса в России и в мире уже в декабре-январе, рост цен на нефть до 48–49 долларов за баррель, программы монетарного стимулирования экономик развитых стран.

«Новогоднее ралли рубля, по моему мнению, в декабре текущего года уже происходит, но ближе к концу месяца оно может усилиться. Я ожидаю, что текущий год российский рубль закончит в интервале 73–75 рублей за доллар и 89–91 рублей за евро», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее Наталья Мильчакова рассказала, что самая главная причина, способствующая укреплению рубля, — регистрация вакцин от коронавируса в Соединенных Штатах и Великобритании и начало массовой вакцинации в разных странах, в том числе в России.

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