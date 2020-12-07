Стала известна дата и место прощания с ветераном Владимиром Керханаджевым

Пенза, 7 декабря. Скончавшийся на 97-м году жизни пензенский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев будет похоронен на центральном и наиболее статусном кладбище города Пензы.

Как сообщила пресс-служба Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, тело ветерана предадут земле 9 декабря на Аллее Славы Новозападного кладбища. Проститься с ним жители города смогут в Центре культуры и досуга на улице Ленина в 12:00.

Керханаджев Владимир Михайлович участвовал в Сталинградской битве и битве на Курско-Орловской дуге. Он являлся Почетным гражданином города Пензы, а также Председателем Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Кроме того, Владимир Керханаджев принимал активное участие в общественной жизни региона, нередко посещал школы и вузы в рамках тематических мероприятий.