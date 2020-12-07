Подрядчик назвал сроки открытия обновленного пензенского цирка

Пенза, 7 декабря. Пензенский цирк откроет свои двери в конце 2021 года, престав перед зрителями в обновленном виде. Об этом сообщил официальный представитель Российской государственной цирковой компании на официальной странице в Instagram.

«Реконструкция цирка в Пензе идет полным ходом. В этом году на стройплощадке удалось сильно продвинуться в работе. Уже к Новому году будет готов купол здания, а в январе 2021 года — 18-ярусная парковка. Цирк будет одним из самых больших в России: общая площадь более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1400 человек. Сейчас в цирк уже дали тепло, чтобы строители могли вести внутренние отделочные работы. Первое представление планируется в конце 2021 года», — поделились представители «Росгосцирка».

Напомним, что прежнее здание цирка исчезло в 2013 году. Планировались, что новый цирк будет построен к концу 2014 года, однако первоначальные сроки были сорваны. В 2015 году стройка и вовсе остановилась, так как подрядчик допустил большое количество нарушений в процессе работы, реализовав при этом все выделенные бюджетом города денежные средства.

В 2018 году местные власти подписали новый контракт по выполнению функций генерального подрядчика с ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс». Лишь в 2020 году стройка пензенского цирка продолжилась.