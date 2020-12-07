Очередной акт «российской агрессии» обсуждают в Японии

Наращивание сугубо оборонительного противовоздушного потенциала островов Курильской гряды отозвалось очередным возмущением со стороны японских СМИ, которые не преминули наговорить об агрессивных намерениях Кремля, не пытаясь даже вникнуть в суть своих обвинений. А они, как всегда, абсурдны.

Итак, очередным поводом для беспокойства стало заявление Минобороны России о размещении на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды, подразделений 38-й зенитно-ракетной бригады Восточного военного округа, которые получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс С-300В4. Десантными кораблями Тихоокеанского флота подразделения бригады были доставлены на острова Итуруп и Кунашир и к настоящему времени заступили на боевое дежурство, перекрыв своим вниманием значительную территорию вплоть, как уверяют соседи, до южных оконечностей острова Хоккайдо — второго по величине острова Японии.

Прибытие на Курилы 38-й зенитно-ракетной бригады стало в некотором смысле этапом качественного усиления противовоздушной обороны войск, размещенных на островах в довесок к зенитно-ракетному дивизиону 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, вооруженному ЗРК «Тор-М2», которые, по сути, являются противовоздушным средством ближнего действия. Кроме того, с заступлением С-300В4 на боевое дежурство в данной зоне ПВО полеты американских стратегических ракетоносцев B-1B Lancer над Охотским морем, практикуемые командованием глобального удара ВВС США, будут поставлены под контроль на значительно большем пространстве, чем это было до последнего времени. Это создаст определенные трудности для ВВС США и, безусловно, умерит явно агрессивные выпады в сторону России. Нет никаких оснований считать, что очередной Lancer, прорвавшийся в Охотское море, не будет взят на сопровождение зенитно-ракетными комплексами. Трудно сказать, насколько экипаж ракетоносца сможет сохранять самообладание, получая уведомления об облучении самолета российскими средствами ПВО. Однако это лирика — суть ситуации в другом.

Суть в том, что все мероприятия по укреплению группировки Вооруженных сил России, дислоцированной на островах Курильской гряды, носят исключительно оборонительный характер. Расположенная здесь дивизия — пулеметно-артиллерийская — предназначена исключительно для ведения оборонительных операций по отражению вражеской агрессии на острова. Зенитно-ракетная бригада по составу своего вооружения способна вести только оборонительный бой по отражению массированного воздушного удара (С-300В4 позволили расширить «зону запрета доступа», но оборонительный смысл от этого не изменился). Подразделения береговых противокорабельных ракетных комплексов («Бал» и «Бастион») предназначены для срыва высадки вражеского десанта путем нанесения удара по отряду противника на переходе морем или для поражения других корабельных (в том числе авианосных) групп врага в случае проявления ими действий агрессивного характера.

Это давний проверенный способ — в каждом действии российской стороны усматривать исключительно страшную военную угрозу. Однако при этом японские журналисты как-то забывают, какое масштабное усиление Сил самообороны Японии было проведено в последнее время. Особенно стоит обратить внимание на то, какие корабли появились в составе японских ВМС (называющихся морские силы самообороны), а именно — эсминцы-вертолетоносцы, под названием которых скрываются полноценные десантные корабли-доки, способные перевозить до 500 человек десанта и 15 транспортно-штурмовых вертолетов. Кроме того, в 2018 году в Японии была сформирована так называемая амфибийная бригада быстрого развертывания, что, по сути, является бригадой морской пехоты — при том, что морская пехота фактически является хорошо подготовленным наступательным соединением, предназначенным для высадки на побережье противника и захвата приморских плацдармов. Однако, вопреки здравому смыслу, наличие данных наступательных средств японская пресса отказывается комментировать в том же агрессивном ключе, в котором она пишет о российских оборонительных системах.