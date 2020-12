Сирия и Ирак договорились о совместной борьбе с коронавирусом

Багдад, 7 декабря. Власти Сирии и Ирака планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает SANA.

