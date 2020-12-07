Сирия и Ирак договорились о совместной борьбе с коронавирусом

Багдад, 7 декабря. Власти Сирии и Ирака планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает SANA.

Syrian-Iraqi talks to enhance health cooperation between the two countries https://t.co/Bqg0yKByPT via @SanaAjel — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) December 6, 2020

Глава Министерства здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими провел 6 декабря встречу с послом Сирии в Багдаде Сатамом Джадааном аль-Дандахом. Стороны обсудили дальнейшую реализацию совместных проектов, а также укрепление сотрудничества в сферах здравоохранения и науки.

Хасан аль-Тамими отметил, что в условиях распространения коронавируса взаимодействие в столь важных областях может помочь спасти тысячи жизней. Использование совместного опыта также поможет добиться снижения количества заражений в странах Ближнего Востока.

Посол Сирии в Ираке в свою очередь поддержал стремление Багдада наладить координацию во всех областях.

В настоящий момент для борьбы с пандемией коронавируса правительство Сирии использует все современные и проверенные международные практики. Кроме этого, власти арабской республики привлекают иностранных медицинских специалистов, в том числе из России, к лечению заболевших граждан.