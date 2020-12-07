Рождественская елка зажглась в сирийской провинции Деръа

Деръа, 7 декабря. Прихожане католической церкви Святой Риты Мельките в провинции Деръа зажгли огни на Рождественской елке. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Торжественная церемония прошла в городе Хабаб в честь наступающего Рождества и Нового года, которые празднуются христианскими местными жителями. В мероприятии приняли участие религиозные деятели и церковный скаутский оркестр, который сыграл несколько классических произведений.

Сирийские христиане отметили, что очень ждут приближающихся праздников, поскольку это время объединяет народ. По их словам, в Сирии нет и не должно быть места притеснениям по религиозному или национальному признаку.

В довоенное время христиан в арабской республике было больше, однако и сейчас они составляют около 10% от населения страны, что примерно 1,8 миллиона человек. Большая часть из них живет в Алеппо, где проходит самая масштабная рождественская церемония в Сирии.