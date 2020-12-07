Два самолета ВВС Турции замечены в небе над Ливией

Мисурата, 7 декабря. Турецкий военный самолет Airbus замечен в воздушном пространстве Ливии.

Пользователь Facebook сообщил, что грузовой лайнер направляется в сторону авиационного колледжа Мисураты. Очевидец уточнил, что это уже второй рейс за последние сутки, курсирующий между двумя странами.

Первый самолет накануне осуществил посадку на авиабазе Аль-Ватыя, где произвел разгрузку и спустя некоторое время вернулся в Турцию.

طائرة إيرباص عسكرية تتجه إلى الكلية الجوية مصراته وهي الرحلة الثانية اليوم إلى ليبيا بعد أن أفرغت الاولى حمولتها وغادرت قاعدة الوطية قبل لحظات . Опубликовано ‎احمد فهيم AHMAD FAHIM‎ Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Напомним, что Анкара неоднократно нарушала оружейное эмбарго ООН, поставляя боеприпасы, истребители и наемников на подконтрольные Правительству национального согласия территории. Ранее египетские военнослужащие подтвердили факт переброски нескольких F-16 на авиабазу Аль-Ватыя.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция и триполитанские «власти» готовят провокацию на юге североафриканского государства.