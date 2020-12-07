Бригадный генерал ЛНА заявил о необходимости пресечь деятельность террористов в Ливии

Бенгази, 7 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил о необходимости прекратить распространение незаконных вооруженных формирований в стране.

Во время выступления в эфире телеканала Alhadath (ОАЭ) бригадный генерал объяснил, что никакие учреждения и государственные институты не смогут работать в условиях продолжающегося роста преступности.

«Военное направление должно стать основой политического решения», — подчеркнул Халид Махджуб.

Он добавил, что операция сил фельдмаршала Халифы Хафтара на юге Ливии не нарушает условия режима постоянного прекращения огня. Мероприятие направлено на ликвидацию ячеек террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в России).

Напомним, что генерал-майор Ахмад Мисмари рассказал об успешном пресечении деятельности джихадистов в городе Убари. Боевиков удалось задержать без единого выстрела, что соответствует условиям женевских соглашений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что батальон ЛНА борется с преступной группировкой на юге Ливии. Злоумышленники оказались в поле зрения сил Хафтара после убийства гражданина Али Шаха Тахира.

1 Организация запрещена на территории РФ.