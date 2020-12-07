Ливийский парламентарий обвинил Миссию ООН в связях с «Братьями-мусульманами»

Тобрук, 7 декабря. Член Палаты представителей от Тархуны Мухаммад Абани считает, что Форум политического диалога в Тунисе позволяет террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) оказывать влияние на политику Ливии.

В официальном Facebook-аккаунте парламентарий заявил, что экстремисты подрывают процесс перемирия в североафриканской стране. По его мнению, к этому причастна исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

Абани утверждает, что именно она пригласила членов «Братьев-мусульман» на форум. Таким образом 60 процентов делегатов оказались радикальными исламистами. Он подчеркнул, что Ливийская национальная армия (ЛНА) и граждане государства выступили против присутствия террористов на переговорах.

Политик назвал сотрудничество между ООН и экстремистской организацией противоправным. По его словам, в таких условиях риск нарушения режима постоянного прекращения огня и возобновления вооруженных столкновений возрастает.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Мухаммад Абани призвал ливийских парламентариев объединиться, чтобы пресечь влияние «Братьев-мусульман» на политику Ливии. Он подчеркнул, что террористы эскалируют кризис в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.