Еще немного, и волшебные новогодние дни придут в каждый дом. Это время, когда можно забыть обо всех тревогах и погрузиться в сказку. Дети ждут этих дней с особым нетерпением, ведь в Новый год обязательно происходят чудеса.

Но чудо приходит только в те дома, в которых к нему готовятся. Как украсить дом к Новому году своими руками, чтобы атмосфера праздника радовала и домочадцев, и гостей? Предлагаем семь модных идей для тех, кто едва знаком с техниками дизайна интерьера, но хочет сделать свое жилое пространство сказочным и актуальным.

Как украсить дом снаружи — варианты внешнего декора

Владельцам частных домов есть, где развернуться. Новогодние гулянья не обходятся без прогулок по двору. А если выпадет снег, детвору в дом не загонишь. Поэтому украшать нужно и фасад, и сам дворик.

Начать стоит с входной двери. Разместите с внешней стороны рождественский венок из еловых веток, новогодних игрушек и колокольчиков. Он порадует гостей, которые придут поздравить вас в праздничные дни. У входа стоит расположить и пару вазонов. В них можно поставить композиции из сосновых веток, украшенных яркими лентами, бантами или шишками. Другой вариант — импровизированные елочки из фольги, которые ставят по разные стороны от крыльца. Такой декор не боится влаги и мороза и сохраняет прекрасный вид, несмотря на капризы погоды.

Украшения из гирлянд — настоящий must have новогодних праздников. Украсить дом гирляндами стоит везде, где можете достать. Они прекрасно смотрятся, расположенными по контуру входной двери и оконных проемов. Эффектно выглядит дом, декорированный гирляндами по линии крыльца или под кровлей.

Совет. Выбирайте для внешнего декора влагостойкие гирлянды. Такие можно безопасно использовать на улице. По фасаду дома удобно закреплять их под водосточной системой. Тогда гирлянда «спрячется» под защитным козырьком, не провиснет от наледи и исправно отслужит в праздничные дни.

Добрососедство стало новым трендом уходящего 2020 года, а потому варианты внешних украшений сегодня рассматривают не только владельцы частных домов, но и собственники квартир. На фоне пандемии стало модным зажигать свечи на балконах, декорировать окна и лоджии яркими каскадами гирлянд и радовать людей, которые из-за финансовых трудностей не могут позволить себе украшения в своей квартире. А потому положить за дверью коврик с рождественской символикой или украсить подоконник светильниками-свечками — идея не только в духе праздника, но и непростого нынешнего времени.

Как красиво украсить дом внутри в 2021 году — семь модных решений

С каждым годом в мире все более отчетливым становится тренд на экологичность, рациональное распределение ресурсов и экономию. А в нынешнем году он заявил о себе с особой силой. Если хотите следовать тенденциям, идеи, как украсить дом, стоит строить на базе этих принципов.

Украшайте свечами. Они будут уместны в дизайне интерьера и елочных украшениях. В первом случае расставляем свечи по всей комнате, где планируется застолье. Свечи на комодах, камине, полках — чем их больше, тем более сказочной станет атмосфера, а зажигать свет в новогоднюю ночь, возможно, и не потребуется вовсе. Свечи можно использовать и в декоре елки, но только не настоящие, а в виде гирлянды.

Не переусердствуйте с декором елки. Праздничное дерево, щедро усыпанное мишурой и игрушками, — скорее, дань прошлому, тогда как с каждым новым годом оно становится все проще и лаконичнее. В прошлом сезоне дизайнеры советовали ограничиться игрушками в одном-двух цветах, а в нынешнем и вовсе предлагают наслаждаться красотой самого дерева, а украшения использовать по минимуму. Минимализм в скандинавском стиле в этом году преобладает над пафосом «диснеевских елок».

Используйте стеклянные игрушки. В прежние годы стало модным доставать с антресолей старые советские шарики, сосульки, игрушки в виде зайчиков и мишек. Такой себе ретро-тренд, который объясняли, скорее, ностальгией. В нынешнем году заметен отказ от массового преобладания всего пластикового и китайского. Поэтому дизайнеры советуют украшать дом и елочку винтажными игрушками. Их немного? Не страшно — в моде минимализм.

Создавайте композиции из суккулентов. Вечнозеленые растения идеально соответствуют духу праздника. Их листья светлого зеленого цвета выглядят почти седыми — будто припорошенными снегом. А потому их можно смело устанавливать по всей квартире или дому. Крупное «деревце» можно украсить настоящими шишками и поставить по центру праздничного стола. Небольшие суккуленты с несколькими листиками в простых горшках расставляют на полках, комодах, камине. Их можно декорировать бусинами, а можно и не украшать вовсе.

Добавьте хвою в каждую комнату. Если в гостиной есть камин, его обязательно стоит украсить еловыми или сосновыми ветками. Закрепите их и добавьте немного яркости: подойдут цветные ленты, несколько шаров или гирлянда. Чтобы не ставить елочку в каждую комнату, ограничьтесь «хвойной композицией». Букет из еловых лап или симпатичный венок создадут атмосферу праздника. Бюджетный вариант — закрепить гирлянду и еловые ветки на изогнутой полукругом металлической вешалке. Ее удобно вешать на стену и можно расположить, где угодно.

Сделайте украшения сами. Фото украшенных домов выглядят особенно мило, когда декор выполнен своими руками. Фигурки из цветной бумаги можно закрепить на тонкой мишуре и подвесить к потолку или на полки. Бумажные снежинки будут уместны не только на окнах, но и на обоях и даже потолке. Гирлянды тоже можно сделать из бумаги: помните советские из разноцветных колечек? Все эти милые украшения сегодня в тренде, а их изготовление всей семьей усиливает ощущение праздника не только у детей, но и у родителей.

Используйте пастельные тона. Уходящий 2020-й год оставляет неприятный шлейф трудностей и переживаний, а потому праздника хочется раньше. И новогодняя атрибутика появляется в домах уже с началом декабря. Чтобы за ближайший месяц она не наскучила, откажитесь от насыщенных цветов в оформлении комнат. Вместо привычных красных и золотых тонов используйте в декоре пастельные оттенки: нежно-розовый, нюдовый, бежевый. Немного блеска добавит мишура из обычной фольги.

Если вы уже готовы украшать дом, знайте, — вы не одиноки. Желание проводить год с его трудностями и погрузиться в праздник — еще один тренд конца 2020-го. Не отказывайте себе в этом удовольствии. С наступающим!