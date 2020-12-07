Экономист Разуваев рассказал, сможет ли Норвегия сорвать сделку ОПЕК+

Норвегия поддержала общее снижение добычи в знак солидарности с другими экспортерами, но сейчас уже переходит к своему обычному режиму добычи. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Действия Норвегии

Норвегия сообщила об увеличении добычи и продажи своей нефти с января 2021 года. В результате такого решения соглашение ОПЕК+ по ограничению производства сырья может быть сорвано.

Ограничения нефтедобычи Норвегией, которые были введены с июня, истекают 31 декабря. Об этом сообщило министерство нефти и энергетики страны.

Увеличивать добычу Норвегия планирует прежде всего на гигантском месторождении Johan Sverdrup. В настоящий момент там добывается по 4,4 млн баррелей топлива в месяц.

По мнению экспертов, в результате такого решения в 2021 году на нефтяной рынок может обрушиться неконтролируемый поток сырья, включая норвежскую. Это в итоге может оказать негативное воздействие на стоимость барреля и подорвет сделку ОПЕК+.

Мнимая угроза

Как отметил Александр Разуваев, в ОПЕК всегда была проблема исполнения квот, ведь никаких санкций за нарушение не предусмотрено, да и какие могут быть санкции к суверенным государствам.

«Я бы не переоценивал влияние решения Норвегии на нефтяной рынок. Норвегия не входила в картель ни качестве члена или наблюдателя, ни участника ОПЕК+. Скандинавы поддержали общее снижение добычи в знак солидарности с другими экспортерами. Норвежцы переходят к своему обычному режиму добычи. Другое дело, если соглашение не будут соблюдать другие крупные игроки, тогда действительно избыток предложения может обрушить цены на нефть. Однако пока я таких рисков не вижу», — пояснил Александр Разуваев.

По словам эксперта, настрой на рынке сегодня позитивный, следующий год — это выход из рецессии, рост деловой активности и подъем фондовых и сырьевых рынков по всему миру. Поэтому и далее будет расти спрос на нефть.

«До конца года черное золото, вероятно, преодолеет отметку в 50 долларов. В следующем году на фоне выхода из рецессии и вакцинации наш коридор по нефти — 60–70 долларов. Соответственно, и бюджет России будет в профиците, а курс доллара составит 65–67 рублей», — добавил Александр Разуваев.

Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.