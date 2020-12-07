Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Холодное время года способствует набору лишнего веса. Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в комментарии ФАН назвала причиной недостаток солнца.

«А про нашу центральную полосу России поздней осенью и зимой и говорить нечего — тускло, мокро, слякотно и промозгло. Вот и появляется ряд причин, чтобы себя пожалеть: нет солнца — понижается настроение, идет снег за окном — не хочется выходить на улицу. Наоборот — хочется взять книгу или включить любимый сериал, свернуться калачиком в уютном кресле, укрыться пушистым пледом. Конечно, с милой коробочкой конфет, вазочкой заботливого бабушкиного варенья или меда и с чашкой горячего чая», — пояснила диетолог.

Она также заметила, что гора «капустной» одежды способствует ослаблению контроля над фигурой. Учитывая, что зимой мы в разы меньше двигаемся, чем весной и летом, то что можно увидеть уже через несколько холодных недель? Правильно — неустанно растущие животики, бедра и бока.

Для того, чтобы не попасть в ловушку ленивого уюта и не потерять «летнюю» фигуру, диетолог дала несколько советов, которые помогут сохранить форму до теплого времени года.

Совет первый

По словам специалиста, обязательно рассчитайте свой суточный калораж. Учитывайте в нем свою активность. Постарайтесь сократить сладости и жареную пищу, особенно животного происхождения, запивая все это горячительными напитками.

«Вы скажете, а как же не мерзнуть на уменьшенном калораже? Выход есть — ешьте побольше овощей, фруктов (особенно оранжевых — вот вам и польза, и настроение), кисломолочных продуктов. Употребляйте немного хлеба из муки грубого помола, нежирного мяса. Обязательно включайте в ваш рацион жирную рыбу, яйца, немного сала с чесноком (всего 30-50 гр дадут вам только пользу — оно содержит незаменимые арахидоновую и олеиновые кислоты, витамины F, Se). Кроме того, горячие супы помогут вам ощутить тепло и быстрое насыщение. Помните, что варить супы необходимо на втором бульоне, первый — обязательно сливаем, нам не нужны лишние насыщенные жиры, гормоны, антибиотики и химические добавки, содержащиеся в мясе», — добавила Александра Ноев.

Совет второй

Диетолог рекомендует много пить воды. Несмотря на то, что пить хочется гораздо меньше, чем жарким летом, диетолог напоминает, что наше тело на 65-80% состоит из воды и норму в 30 мл на кг веса никто не отменял.

«Не забывайте про разогревающие чаи — имбирный, липовый, облепиховый. Добавляйте к ним лимон и ложечку натурального меда. Они помогут вам ощущать уют и тепло, а также повысят не только настроение, но и добавят витаминов в рацион и выведут отеки и токсины из вашего организма. А вот с кофе будьте осторожны — больше трех-четырех чашек в день поднимают уровень кортизола (гормона стресса), который повышает нам тревожность, не дает снижать вес и мешает нам уснуть», — добавила диетолог.

Совет третий

Специалист уверена, что нельзя забывать и про активность.

«Вы мне сейчас скажете, что, мол, после работы уже темно, да и поздно уже гулять — максимум в выходные. Выход можно найти всегда — гуляйте в обеденный перерыв. Конечно же, любой человек не захочет покинуть теплый офис. Но! Вы гарантированно получите немало выгод, если решитесь на такие подвиги», — заявила Александра Ноев.

Во-первых, под действием солнечных лучей (а они проникают даже сквозь плотные тучи) усиливается выработка серотонина — гормона хорошего настроения. Соответственно, будет меньше повода для грусти и ее заедания, считает диетолог.

«Во-вторых, сделав перерыв в работе и прогулявшись, вы точно не переедите. Допустим, вы пообедали паровыми котлетками из лосося с салатом, выпили зеленый чай с парочкой черносливок за 30 минут и… вышли на улицу на 20 минут. Вы насытите организм кислородом, который, между прочим, и помогает сжигать жир. Также вы потратите больше калорий при ходьбе, чем сидя в теплом кресле. И у вас не будет желания поковырять кусочек тортика с чаем или урвать у коллег пару конфет, дабы занять себя чем-то во время отдыха. И, конечно, вы сможете перезагрузить свою нервную систему и вернуться на рабочее место обновленным», — добавила Александра Ноев.

Совет четвертый

Диетолог настаивает на хорошем сне. Ученые доказали, что хронический недосып приводит к серьезной прибавке веса. Когда человек не высыпается, в его крови повышается уровень гормонов, повышающих аппетит. Организм как бы компенсирует недостаток энергии. Учитесь поднимать себе настроение с самого утра, чтобы возникающий стресс не способствовал желанию его «заесть». Также очень часто жор нападает именно в вечерние часы, поэтому лучше в это время уже спать.

«Помните, что самый важный период восстановления в нашем организме – с 22.00 до 1.00 часов. И вы просто обязаны ложиться спать не позднее 23 часов, для того чтобы быть здоровыми, стройными и счастливыми. Норма ночного сна взрослого человека — семь-девять часов. Не пренебрегайте ею!» — рассказала Александра Ноев.

Совет пятый

Диетолог рекомендует чистить зубы. Звучит странно, но это реально помогает, уверена она.

«Ведь за годы нашей жизни уже выработался рефлекс «чистые зубы — значит, все, я поел». Поэтому, если вы почистите зубы, то сможете обхитрить желания перекусить или «заесть стресс», да и здоровью зубов это точно не помешает», — пояснила Александра Ноев.

Совет шестой

По словам диетолога, безделье чаще всего приводит к перееданию. Не позволяйте себе праздно поддаваться безделью и скуке. Большинство едят, когда скучно и нужно убить время. Поэтому придумайте себе занятие. Это может быть подработка или любимое хобби. Например, если вы будете вязать — ваши руки будут заняты, а сам процесс увлечет и вы избавитесь от навязчивых мыслей о еде.

Вот такие простые советы, по мнению Александры Ноев, помогут «пережить» холода и не нарастить те жирки, от которых с каждым годом избавляться будет все сложнее.