Украинцы пришли в бешенство после публикации о «русском борще»

Москва, 7 декабря. Российский телеведущий Андрей Бочаров разозлил жителей Украины, разместив в своем Facebook пост о русском борще.

Украинских пользователей крайне возмутило, что актер назвал борщ русским блюдом.

«После катка отлично заходит русский борщ», — написал Бочаров.

С появлением записи комментаторы начали вовсю критиковать телеведущего. Пост в Facebook собрала более двух тысяч комментариев.

«Борщ может быть только украинский», — считает жительница Незалежной.

Еще один пользователь, проживающий в Киеве, заявил, что россияне «не должны» называть борщ своим блюдом.

Однако не все юзеры разделили точку зрения граждан Украины. Одна женщина возмущенно удивилась тому факту, что указанные люди видят политику везде, даже во вкусном блюде после хорошего отдыха.

Федеральное агентство новостей сообщало, что публицист Анатолий Вассерман обосновал исконно русское происхождения борща.

Ранее стало известно, что музыканта российской группы «Звуки Му» не пустили на Украину, писала НСН.