Астролог рассказала, к чему россиянам нужно приготовиться на второй неделе декабря

Начало декабря предшествуют полному солнечному затмению и дальнейшему вхождению Юпитера в точный градус своего падения. Астролог Яна Ваганова в комментарии ФАН советует планировать свои дела заранее — это неделя поможет в реализации задумок.

Понедельник, 7 декабря

До обеда будет желание выделиться и показать себя во всей красе. Астролог рекомендует действовать. Проявляйте себя на работе перед начальством, это даст хорошие плоды. Вторая половина дня будет ленивой и размеренной, не стоит перегружать себя делами, которые вполне могут решиться сами собой. Удача придет от контроля речи.

Вторник, 8 декабря

Это день размышлений и неспешных действий, благоприятно скажутся встречи с друзьями и новые знакомства. Они впоследствии принесут удачу. Самое благоприятное — провести вечер в кругу семьи.

«В этот день вы защищены от негативных событий, поэтому пребывайте в спокойном состоянии. Удача — от семьи», — пояснила Яна Ваганова.

Среда, 9 декабря

День творчества. Если планируете готовить подарки своими руками, то это — лучшее время. А вот для покупных сувениров сегодняшний день не подходит, вероятность потерь велика. Уборка, домашний уют, новые наряды в этот день принесут и удачу, и удовольствие.

«А еще постарайтесь следовать расписанию и быть везде своевременно. Удача связана с руками», — добавила астролог.

Четверг, 10 декабря

В этот день покупки будут приятными и полезными, а главное разумными. Красивые вещи будут сами притягивать вас, поэтому выбор подарков будет сделать намного проще. Вероятны конфликты, будьте терпимее к близким. Быстрых результатов от начинаний в четверг не ждите, поэтому лучше отложить на другой день.

«Хорошо для стрижек и обновок. Удача от всего красивенького», — считает Ваганова.

Пятница, 11 декабря

В этот день особенно хочется быть индивидуалистом, проявить свою независимость, для этого будут силы. Все плоды этого дня будут в прямом смысле процветать — и хорошее, и плохое.

«Поэтому самое верное решение — сделать близких радостными и счастливыми. Маникюр, обновки сегодня в плюс. Удача от благостных начинаний», — рассказала астролог.

Суббота, 12 декабря

События дня будут подталкивать делать какой-либо выбор, принимать важные решения, день для этого неподходящий — возьмите паузу. А вот постановка целей на будущее — это именно то, чем нужно заниматься. Удача придет только от анализа и постановки целей на следующий год, и они действительно будут достигнуты.

Воскресенье, 13 декабря

День перед солнечным затмением крайне неблагоприятен для любых начинаний, поездок и путешествий. В этот день хорошо отдавать долги, заниматься спортом, уборка в квартире тоже, как вид спорта, благоприятна. Двойственность дня даст внутреннюю романтику и желание любви, а внешнего диалога может не получиться. Удача скроется в мелких покупках, соревнованиях и уборке, остальное будет двигаться с задержками.