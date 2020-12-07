Компания Aptera Motors создаст автомобиль на солнечных батареях

Москва, 7 декабря. Стартап-компания Aptera Motors создаст электрокар, который будет заряжаться от солнечной энергии.

Компания заявила, что новый автомобиль будет трехколесным. На полном заряде батареи он сможет проехать до 1600 километров. Транспорт рассчитан на два пассажира и одного домашнего питомца.

Из-за того, что кузов будет выполнен из легких композитных материалов, общий вес машины не превысит одной тонны. Солнечные батареи полностью покроют крышу. За один день они смогут прибавить примерно 70 километров дополнительного пробега. Но во время движения заряжать машину они не смогут.

За 5,5 секунды водитель сможет разогнаться до 100 километров в час. Производительность двигателя оставит 134 лошадиных силы. Мощность и объём батарей можно будет выбрать. Производитель представит емкости аккумуляторов в 25, 40 и 60 кВт час. Запас хода составит 400, 640 и 960 километров.

Также можно будет выбрать и максимальную комплектацию автомобиля. В этом случае емкость батареи составит 100 кВт час. Мощность двигателя будет 201 лошадиная сила, запас хода составит 1600 километров.

Как сообщает ФАН, москвич выставил на продажу самый дорогой автомобиль в России. Речь идет о гиперкаре Bugatti Chiron 2018 года стоимостью 225 миллионов рублей.