Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год

Москва, 7 декабря. Самые желаемые для россиян подарки на Новый год показал опрос сайта объявлений «Авито».

В топ наилучших для женщин подарков вошли подарочные сертификаты и путешествия. Эти варианты выбрали 30% и 25% участниц опроса соответственно. Кроме того, популярными оказались сладости (20% опрошенных), аксессуары (19% респонденток), одежда и обувь (17% участниц опроса), наборы для творчества, нижнее белье и книги — 15%, 14% и 12% опрошенных соответственно.

Дарить россиянки собираются сладости, сувениры, подарочные сертификаты, наборы для творчества, одежду и обувь, либо настольные игры.

Среди мужчин по 24% опрошенных самыми желанными подарками назвали гаджеты и инструменты. Популярностью пользуются алкоголь, игровые консоли и товары для спорта - по 12%, 11% и 9% участников опроса соответственно.

Получить на Новый год автомобиль хотят 19% участников исследования, но сами готовы подарить машину всего 1% опрошенных мужчин. Презентовать близким и друзьям алкоголь планируют 24% респондента. Также мужчины собираются дарить на Новый год гаджеты, инструменты и товары для спорта.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря текущего года среди 10 тысяч человек.

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