Роспотребнадзор дал советы россиянам, как провести новогодние праздники

Москва, 7 декабря. Роспотребнадзор посоветовал россиянам не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, и отказаться от поездок за границу на новогодние праздники.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <…> Воздержитесь от поездок за границу», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что при планировании поездок нужно учитывать возможные изменения эпидемиологической ситуации и карантинных мероприятий.

Россиянам рекомендуют на новогодние праздники остаться дома и провести время в кругу семьи или на свежем воздухе. Также следует избегать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

На сегодняшний день в России выявлено 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 1,9 млн человек смогли победить опасную инфекцию, 43 тысячи пациентов скончались.