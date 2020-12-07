В России предложили создать ясли-сады при вузах

Москва, 7 декабря. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать ясли-сады при вузах, услугами которых могли бы пользоваться студенты.

Парламентарий назвал похвальным, что молодые люди стремятся создать собственную семью уже в период студенчества. Однако при следующем шаге семейной жизни — появлении детей — возникают некоторые трудности.

В связи с этим депутат выступил с предложением организовать при высших учебных заведениях ясли-сады, услугами которых могли бы пользоваться не только преподаватели вуза, но и студенты. По его словам, только в некоторых российских вузах предлагают альтернативу в виде детского сада, однако в большинстве университетов такой возможности нет.

Сухарев направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова письмо с соответствующим предложением.

«Прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе», — приводит RT слова депутата.

Ранее осенью Иван Сухарев выступил с предложением сделать скидку на Интернет семьям, чьи дети из-за пандемии коронавируса вынуждены учиться дистанционно. Он озвучил размер скидки в 50% от используемого тарифа, но это не должно превышать 500 рублей в месяц.