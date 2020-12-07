Онищенко призвал полностью отказаться от длинных новогодних праздников

Москва, 7 декабря. Длинные новогодние праздники тормозят экономику страны и имеют тяжкие последствия для здоровья россиян, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Первые числа января — самые трудные для врачей, поскольку в огромных количествах привозят людей с алкогольным и наркотическим отравлением, жертв ДТП после вождения в нетрезвом виде и других далеко не праздничных событий, сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Прошлые годы удавалось сдерживать огромное количество пациентов во время каникул и на праздниках, так как многие жители страны улетали на курорты. Сейчас все сидят в родных городах и будут отмечать дома все долгие праздничные каникулы, хотя для экономики было бы гораздо лучше начать работать в первых числах января, сообщил Онищенко.

Не так давно в беседе с ФАН депутат счел допустимой идею о визитах Деда Мороза и Снегурочки на дом при условии наличия у них справки об отсутствии коронавируса. Такие праздники были бы действительно безопасными, отметил собеседник издания.