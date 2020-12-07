Губернатор Амурской области Орлов заразился COVID-19

Благовещенск, 7 декабря. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в социальной сети Instagram, что заразился коронавирусом нового типа.

Чиновник оставил в своем блоге запись о болезни в понедельник.

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID-19. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно», — написал Орлов.

Он, обратившись к своим подписчикам, призвал их быть осторожными и всем пожелал здоровья.

На сегодняшний день в Амурской области выявлено 12 284 случая заражения коронавирусом. При этом более 10 тысяч человек смогли победить опасную болезнь, 98 пациентов скончались.

На днях главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал сроки окончания пандемии в России. По его мнению, ослабление распространения инфекции произойдет ближе к лету следующего года, поскольку россияне частично начнут вакцинироваться.