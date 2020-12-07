Назван симптом, который маскирует коронавирус под другие болезни

Москва, 7 декабря. Пониженная температура тела является нетипичной реакцией организма на коронавирус, сообщил врач Андрей Кондрахин.

Чаще всего данный симптом встречается у зараженных вирусом детей и пожилых людей. Иногда иммунная система отключается и не может включиться обратно, из-за чего лейкоциты перестают участвовать в работе организма и температура снижается.

Подобная аномалия может быть не связана с коронавирусом. Кондрахин подчеркнул, что пониженная температура может свидетельствовать об онкологии, гипотиреозе, заболевании печени и других болезнях. Также она может быть врожденной, заявил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

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