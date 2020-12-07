Британский певец рассказал об откровенной переписке с Меган Маркл

Лондон, 7 декабря. Известный британский певец Мэтт Кардл вел недвусмысленную переписку с актрисой, будущей женой принца Гарри Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

Кардл рассказал изданию, что переписка с Маркл привела его в замешательство. По словам певца, 39-летняя герцогиня написала в 2015 году, после его выступления на популярном шоу. После этого она долго следила за исполнителем в социальных сетях.

По словам звезды, они некоторое время обменивались сообщениями и даже договорились о свидании.

«Это была очень странная ситуация. Очень странная. И я действительно не знаю, как все произошло. Мне казалось это забавным, но это потрясающие воспоминания», — рассказал Кардл.

Певец уточнил, что общение с актрисой в Интернете у него началось сразу после развода Маркл с первым мужем голливудским продюсером Тревором Энгельсом. Кардл был польщен желанием актрисы встретиться с ним. Однако вскоре в его жизни появилась девушка, на которой он несколько лет спустя женился.

Меган Маркл вскоре встретила принца Гарри и вышла за него замуж уже в 2018 году. Вскоре у четы родился сын.

Ранее Биограф Шон Смит рассказал, что королева Великобритании Елизавета II поддерживает связь с правнуком Арчи по Zoom. При беседах присутствуют принц Гарри и Меган Маркл. Оказалось, что герцоги Сассекские общаются не только с главой Великобритании, но и с принцем Уильямом. Похоже, натянутые отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон не мешают семье поддерживать связь, отмечают специалисты.