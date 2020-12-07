Бузова рассказала о своем здоровье и страшном диагнозе

Москва, 7 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала свои поклонникам, как она принимала участие в съемках передачи с серьезными травмами.

Ольга Бузова стала участницей программы «Ледниковый период». Во время одной из тренировок звезда узнала, что у ее младшей сестры случился инсульт. Шокирующая новость сильно ударила по эмоциональному состоянию артистки.

«Я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке…» — говорится в посте в Instagram.

Во время репетиции Бузовой стало плохо из-за эмоционального шока. Организм девушки не выдержал, и она упала не лед.

«Через несколько часов подтвердится страшный диагноз — трещины 2 ребер и запрет на любые физические нагрузки», — добавила певица.

Несмотря на это, певица смогла выйти и откатать номер. В своем выступлении она предстала перед зрителями в образе Малефисенты. Судейская коллегия высоко оценила артистизм и технику артистки.

«Боженька дал мне сил. Я сохранила это в тайне от всех, и вышла на лёд, чтобы показать своей сестре, своим родным и Вам этот номер, показать, что нам всё будет подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь», — пишет бузова в своем Instagram.

После выступления ФАН сообщал, что Татьяна Тарасова положительно отозвалась о выступлении Ольги Бузовой и ее партнера Дмитрия Соловьева. Тренер также сделала несколько замечаний. Тарасова напомнила, что паре все же стоит побольше поработать над техникой. Между поддержками было мало связующих элементов, подчеркнула Заслуженный тренер СССР