Томские моржи покорили круглую льдину

Томск, 7 декабря. Томские любители зимнего плавания «покорили» круглую льдину на Ушайке в центре города — доплыв до нее, они забрались и пробежали по льду с флагом клуба «Томские моржи».

Четыре участника клуба «Томские моржи» в субботу днем решили проплыть около удивительной круглой льдины, которая недавно образовалась прямо в центре водоема.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с участницей этого потрясающего мероприятия.

«Мы не ожидали, что течение настолько будет сильным. Наверное, от этого и получилась такая аккуратная круглая льдина. Неприятного запаха в районе купания мы не почувствовали, наверное, из-за мороза», — рассказала ФАН Маргарита Таран.

Мы спросили, были ли планы по музыкальному сопровождению, например, музыка из мультфильма «Мамонтенок».

«Про музыкальное сопровождение мы как-то не задумывались. Но с моста кто-то кричал про мамонтенка», — отметила Маргарита Таран.

Пока «Томские моржи» не получили отклика от других федераций зимнего спорта.

«Мы дружим с кемеровским клубом «Снегири», который хорошо откликается на подобные акции, хотя и сам организует не менее удивительные купания», — резюмировала Маргарита.

Напомним, в среду 2 декабря в Томске отмечали день рождения Каменного моста, которому в этом году исполнилось 105 лет.