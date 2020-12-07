Самолет «Аэрофлота» проверяют из-за сообщения о «минировании» в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 7 декабря. Самолет «Аэрофлота» проверяют в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за сообщения о «минировании», сообщает со ссылкой на полицию телеканал PIX11.

Самолет прибыл их Москвы. После посадки правоохранители вывели пассажиров, а сам лайнер обыскали. В настоящее время аэропорт работает, но из-за ведущегося расследования закрыта одна взлетно-посадочная полоса. Тем не менее самолеты вылетают и прилетают без задержек.

Через три часа после прибытия пассажирам не разрешено покинуть аэропорт, они находятся в терминале прилета. Идет проверка багажа, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что петербургскую школу «заминировали» детским голосом. Выехавшие на место происшествия правоохранители не нашли взрывчатых веществ.