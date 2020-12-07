Аналитик назвал возможные сроки нового повышения пенсионного возраста в России

Москва, 7 декабря. Эксперт Юрий Горлин назвал возможные сроки нового повышения пенсионного возраста в России.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) считает, что в России повысить пенсионный возраст могут не раньше, чем через 20 лет.

«Возможно, за горизонтом 2040-х годов появятся какие-то предпосылки для еще большего повышения пенсионного возраста», — уточнил Горлин в интервью Mk.ru.

По словам эксперта, вернуться к обсуждению этого вопроса в ближайшие 15 лет не позволят демографические и социальные условия. Повлиять на повышение пенсионного возраста могут увеличение продолжительности жизни, улучшение условий проживания и развитие медицины.

Горлин отметил, что уже сейчас во многих развитых странах люди выходят на пенсию в 67 лет, и возможность увеличения этой планки там обсуждается. По словам эксперта, начать повышать необходимый для получения страховой пенсии по старости трудовой стаж целесообразно «условно с 2030 года». Специалист считает, что эта мера позволит обеспечить рост пенсий относительно заработной платы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что старость, по мнению россиян, начинается с 62 лет, сообщает «Взгляд». При нынешнем образе жизни в среднем граждане планируют прожить до 78 лет.