Европейскую часть России накроет мощнейший антициклон

Москва, 7 декабря. Мощный антициклон принесет в Европейскую часть России до конца недели неизменчивую, солнечную и морозную погоду.

Погода, которая установится в области повышенного давления, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, будет однообразна, пишет РИА Новости.

«Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца», — отметил синоптик.

Антициклон генетически сформировался в Сибири и переместился на запад благодаря редкому атмосферному процессу. Температура в центре Европейской России будет на два градуса ниже нормы, а на юге — на пять-семь градусов. По словам Вильфанда, осадков до конца недели не ожидается.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что в ряде российских регионов в период новогодних праздников погода будет находиться под влиянием циклонов. На юге Русской равнины, Урала, Сибири и большей части Дальнего Востока прогнозируются аномально холодные климатические условия.