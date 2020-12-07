Чулпан Хаматова в образе блондинки и с откровенным декольте поразила фанатов

Москва, 7 декабря. Актриса, исполнительница главной роли в фильме «Доктор Лиза» Чулпан Хаматова поразила своих подписчиков в Instagram радикальным преображением в блондинку.

Фанаты актрисы привыкли к ее классическому образу с темными волосами и неброскими нарядами. Однако перевоплощение, которым Хаматова поделилась на своей странице в Instagram, шокировало подписчиков.

Первое, что бросилось поклонникам актрисы в глаза — это броский платиновый цвет волос исполнительницы главной роли в фильме «Доктор Лиза». Прическа отличалась от привычной короткой стрижки Хаматовой, что, несомненно, еще выгоднее подчеркнуло красоту 45-летней звезды. Волосы актрисы стали длиннее, а волнистые локоны гармонично сочетались с выбором одежды.

Образ подчеркивал утонченный макияж в технике smokey eyes и стильные аксессуары в виде серебряных сережек и колье с драгоценными камнями. Подобный выбор подчеркнул невероятные глаза актрисы. Глянцевая помада пудрового оттенка придала губам соблазнительную пухлость.

Выбор наряда оказался для фанатов непривычным, так как шифоновая блузка Хаматовой привлекала взгляд смелым вырезом, который значительно обнажал зону декольте женщины. Финальным дополнением образа стала облегающая черная юбка в пол.

«Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота!», «Невероятная», «Какая вы красивая»,«Чулпан, Вы великолепны. Не узнать в таком цвете», — расщедрились на комплименты подписчики актрисы.

Как сообщал ранее ФАН, Чулпан Хаматова крайне эмоционально отреагировала на возникшие слух о своей беременности. Внезапный продолжительный отпуск подтолкнул некоторые СМИ на предположение о возможном пополнении в семье актрисы.