В США предположили причину загадочного синдрома у дипломатов на Кубе

Вашингтон, 7 декабря. Американские дипломаты в Китае и на Кубе могли пострадать от направленного воздействия радиочастотной энергии, считают ученые из США.

В Национальных академиях наук, инженерного дела и медицины Соединенных Штатов по заказу Госдепартамента США подготовили доклад, в котором рассмотрели природу загадочного синдрома — недомоганий у несущих службу за рубежом американских должностных лиц.

Наиболее вероятной версией, по мнению ученых, стало воздействие «направленной импульсивной радиочастотной энергии», сообщает The New York Times.

Специалисты считают маловероятным, что недомогания могли вызвать побочные факторы, в том числе инфекционное заболевание или химическое отравление. Но не исключают и этой версии.

Доклад был представлен некоторым американским законодателям в конце недели. Согласно заявлению Госдепа США, в ведомстве надеются, что полученные данные «помогут прийти к заключению о том, что в действительности произошло».

Американские дипломаты на Кубе жаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти. По мнению некоторых специалистов, причиной этого могло стать воздействие ультразвуковых или инфракрасных волн. США заподозрили в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель еще в 2018 году заявлял, что Россия непричастна к «акустическим атакам», которые, по утверждению американской стороны, были произведены в отношении дипломатов США в Гаване. Диас-Канель опроверг и заявления о том, что американские дипломаты вообще подверглись каким-либо атакам на территории Кубы.