Текущая неделя запомнится жителям европейской части РФ аномальными холодами

Москва, 7 декабря. Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально холодная погода ожидается с 7 по 11 декабря в Саратовской области. Температура воздуха в регионе будет ниже нормы на девять градусов. Синоптики передают аналогичный прогноз и в Ульяновской области с 7 по 10 декабря.

В Воронежской области с 7 по 9 декабря ожидается температура на семь градусов ниже нормы. В Татарстане — на 16 градусов меньше.

Вильфанд сообщил в беседе с РИА Новости, что в Оренбургской области жителей ждет похолодание на девять градусов ниже нормы, в Астраханской — на 10 градусов. Ночные температуры в данных регионах опустятся до минус 10–15 градусов.

Гидрометцентр прогнозирует, что в аномально холодных регионах температура ночью будет опускаться до минус 12–16 градусов.

Погода в ряде регионов РФ в период новогодних праздников попадет под влияние циклонов, рассказали специалисты центра погоды «Фобос». ФАН отмечает, что синоптики прогнозируют необычайно теплую погоду в Центральной России в этот период.